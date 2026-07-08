Oršić dobio ovacije Maksimira: Beljo zabio i asistirao, nastavio tamo gdje je stao prošle sezone
DINAMO - KOPER 4-2 Luka Stojković i ovog je puta pokazao kako ovoj momčadi donosi nešto više, kako su 'modri' s njim u sastavu puno opasniji i ozbiljniji. Ali, Kovačević ga neće imati protiv Thuna
Dinamo je svladao još jednog slovenskog suparnika na ljetnim pripremama, poslije Radomlja (3-0) i Brinje Grosuplja (9-0), večeras je u Maksimiru pao (4-2) i Koper. Za Dinamo su zabijali Beljo, Stojković (dva puta) i Topić, "modri" su mogli zabiti još nekoliko golova, a obrana je (barem u onom najjačem izdanju) još jednom djelovala prilično sigurno. Kasnije i ne baš...