Oršić i Petković opet zajedno? Bjelica: Pričali smo o transferu

Bruno Petković i Mislav Oršić bili su Dinamov tandem iz snova. Dvaput su s klubom igrali Ligu prvaka, dogurali do osmine finala pa potom i četvrtfinala Europske lige, zajedno rušili Chelsea, zamalo šokirali i veliki Milan na San Siru. Jedan je otišao, a uskoro bi i drugi mogao za njim.

Nenad Bjelica ovog ljeta je prekinuo noćnu moru Mislava Oršića u Southamptonu i doveo ga u Trabzonspor, a želja mu je opet spojiti ovaj ubitačni tandem kojeg je vodio i u Dinamu. Nije tajna da je turski klub zainteresiran za Brunu Petkovića, a Bjelica je turskim medijima rekao što mu je rekao Petković. Klub je poslao ponudu hrvatskom prvaku, a i već pregovarao s hrvatskim napadačem. Olakšalo im je i to što su Dinamo i Trabzonspor na pripremama u Sloveniji bili smješteni u istom hotelu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bivši Dinamov trener u Trabzonspor nakon Mislava Oršića iz Southamptona želi dovesti i Brunu Petkovića iz Dinama. Klubovi pregovaraju oko visine odštete, ali su zasad daleko od realizacije transfera.

- S Petkovićem smo se sreli u hotelu, imali smo priliku popričati. Rekao nam je da bi mogao razmisliti o dolasku ako dođe do takve situacije. Njegovi razgovori s nama i naši s Dinamom moraju se privesti kraju da bi došlo do te suradnje, ali on nije jedini igrač na našem popisu. Ako Petkovića nema, ima puno kvalitetnih igrača koji ga mogu zamijeniti - rekao je Bjelica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Na Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura, no ugovor mu istječe sljedeće ljeto i teško će Dinamo toliko dobiti za njega. Bez obzira što bi već na zimu mogao pregovarati s drugim klubovima, hrvatski prvak takvog igrača teško može zamijeniti pa se nećka oko njegove prodaje. Dva milijuna eura, koliko navodno Trabzon nudi, premalo je obzirom na to koliko Petko znači Dinamu. No, ako ne žele ostati bez odštete za svoju najveću zvijezdu, morat će prihvatiti ponudu. A želja je pokušati ga zadržati barem do kraja europskih kvalifikacija ili produžiti ugovor. Zasad je zapelo, traži navodno plaću od milijun eura, no klubu je to previše.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Situacija oko Petkovića je neizvjesna pa Bjelica traga za napadačem ii u drugim klubovima.

- Mogu reći da tražimo igrače u svakoj regiji, na svakoj poziciji. Možda će biti igrača koji će nas napustiti. Nakon što oni odu, moramo popuniti praznine. Ako nam igrač ode, pokušat ćemo na najbolji mogući način ispuniti izostanak osobe koja odlazi.