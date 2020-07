Oršić, Kadzior i Gojak najbliži odlasku, slijede brojni raskidi, a Lovro Majer ide u Birmingham?

Zoran Mamić želi smanjiti budžet i igrački kadar pa možda više nema mjesta za Moubandjea, Dilavera, Hajrovića, Pinta, Atiemwena... A od prodaje Dinamo planira zaraditi između 12 i 15 milijuna eura

<p>Dinamo je pobjedom (2-0) nad Varaždinom zaključio još jednu uspješnu sezonu, Zagrepčani su uz novi naslov prvaka bili i prilično konkurentni na europskoj sceni. Jasno, zasluge za sjajnu godinu idu na račun Nenada Bjelice, njegovi nasljednici Igor Jovićević i Zoran Mamić za svoj posao ipak ne mogu dobiti 'palac gore'. No, dok Jovićevića više nema u Maksimiru, Mamić će svoj učinak moći popraviti u novoj sezoni, pa najprije i tijekom prijelaznog roka. A tu Dinamo očekuje klasični remont.</p><p>U Maksimiru bi ovoga ljeta moglo biti prometnije nego proteklih godina, a Uefa je ljetni prijelazni rok produljila sve do 5. listopada. A budite sigurni, sve do tog dana Mamić(i) će sa svojim suradnicima tražiti nova rješenja, prije svega na stoperskim, bekovskim i krilnim pozicijama. Svlačionica Dinama već broji previše igrača, a u Dinamo su još stigli Milić, Kastrati, Jakić, potpisao je i Karačić koji bi ipak još jednu polusezonu mogao odraditi u Lokomotivi.</p><p>To nije sve, igrački kadar će se dodatno 'zagužvati' povratnicima s raznih posudbi, igračima poput Pinta, Andrića, Menala, Atiemwena i Leškovića koji imaju višegodišnje ugovore s Dinamom, a oni jasno i nisu tako jeftini. U Dinamu traže i neka pojačanja, sve su glasnije priče o povratku Sigalija, Zoran Mamić razmišlja i o Pivariću, a 'modri' će sigurno svlačionicu pojačati s još nekim igračima. </p><p>Nogomet piše čudne priče, teško je tu puno prognozirati, a jedini 'zicer' prije mjesec dana bio je odlazak Marija Gavranovića koji je danas novi napadač - Dinama. No, jasne su misli Zorana Mamića koji odlascima želi ozbiljnije smanjiti budžet, ali i skratiti igrački kadar. Dinamo je ovoga ljeta planirao, poslije Europskog prvenstva, prilično zaraditi na prodajama Livakovića i Petkovića, no realnost će biti posve drukčija. Novac će pokušati namaknuti na nekim drugim igračima.</p><p>Europskom nogometnom tržištu, ali i odlasku iz Dinama danas su najbliži Mislav Oršić, Damian Kadzior i Amer Gojak. Mislav Oršić već dugo na stolu ima ponudu West Bromwicha, Slaven Bilić bi ponovo mogao aktivirati tu opciju, a WBA danas ima sasvim dovoljno 'šuške' da povremenog reprezentativca odvede u Birmingham. Podsjetimo, ta je priča bila aktivna i tijekom zime, a ulazak West Bromwicha u Premier ligu dodatno će 'pogurati' Oršića prema engleskoj nogometnoj eliti.</p><p>Damian Kadzior iza sebe ima još jednu jako dobru sezonu (zabio 13 golova, asistirao 11 puta) u kojoj je čak postao jedan od najboljih igrača Dinama. Stigao je do poljske reprezentacije, pa bi sada mogao napraviti određeni iskorak. Velik broj inozemnih klubova stalno se raspituje o 28-godišnjem Poljaku, a Dinamo je poziciju desnoga krila već 'ojačao' dolaskom Lirima Kastratija. S obzirom na godine, Dinamu bi ovo mogla biti posljednja prilika da ponešto i zarade na Kadzioru, a tu opciju i neće propustiti...</p><p>Amer Gojak i Dinamo druže se već šest sezona, tu je došlo i do međusobnog zasićenja. Reprezentativac BiH također ima nekoliko dobrih ponuda, često se piše o interesu Leedsa i Fiorentine, spominje i Atalanta. Vezna linija Dinama, u koju je proteklih dana stigao i Kristijan Jakić, nakrcana je jakim imenima, pa je Gojak jedan od onih koji bi među prvima mogao napustiti Maksimir. I malo napuniti modru blagajnu. Dapače, Dinamo planira na Oršiću, Kadzioru i Gojaku inkasirati 12-15 milijuna eura.</p><p>Odlazaka će sasvim jasno biti još, u Dinamu žele smanjiti budžet, a to bi značio i sporazumne raskide s nekim skupo plaćenim pojedincima. U Dinamu takvih ima puno, a čini se kako će među prvima razgovore na ovu temu odraditi Francois Moubandje, Ivo Pinto, Izet Hajrović, Emir Dilaver i Marko Lešković. Naravno, 'modri' ne planiraju na njihove raskide plaćati milijunske odštete, pa će sporazumne raskide odraditi oni igrači koji već u glavi imaju neke druge opcije. A tu prednjače Moubandje i Pinto, dok je s Dilaverom i Hajrovićem priča ipak malo kompliciranija.</p><p>Emir Dilaver bio je desna ruka i čovjek od povjerenja Nenada Bjelice, no Dinamo bi dolaskom Sigalija na stoperskim pozicijama imao čak sedam (Sigali, Theophile, Gvardiol, Dilaver, Perić, Šutalo, Milić) igrača. U toj bi priči Sigali i Theophile bili 'ziceri', Gvardiol je 'zlatna koka' cijelog kluba, Perić i dalje ozlijeđen. Dilaveru za sada dionice tu ne stoje najbolje, dok bi jedan od mladog dvojca Šutalo - Milić sreću potražio na posudbi.</p><p>Izet Hajrović bi mogao dobiti novu šansu za dokazivanje samo u slučaju odlaska Damiana Kadziora. Dinamo si više ne može dopustiti na poziciji desnog krila imati tri igrača (Kadzior, Kastrati, Hajrović), jedan će sigurno biti višak. Ili će Kadzior put inozemstva ili Hajrović postati višak, od Kastratija svi u Maksimiru (s razlogom) imaju velika očekivanja. </p><p>Dinamo će neke igrače (Atiemwen, Andrić, Lešković, plus mladi talenti) slati na posudbe, a u tu priču pomalo iznenađujuće ulazi i Lovro Majer. Dinamova 'desetka' nije se naigrala kod Nenada Bjelice, i Zoran Mamić ga ne vidi kao jednog od stožernih igrača, pa se za Majera traži neka kvalitetna, obavezno inozemna opcija. A tu se pojavila priča s Birminghamom, engleskim drugoligašem s kojem Dinamo ima dobre odnose. Modri su tamo prodali Šunjića, na zimu je vrlo blizu odlaska u Englesku bio i Gavranović.</p><p>A pojačanja? Njih će sigurno biti, ali u Dinamu prvo žele ozbiljnije 'skratiti' svlačionicu. Zagrepčani će u novoj sezoni sigurno biti jači za Kastratija, Jakića i Menala, 'jednom nogom' u Maksimiru je već i Sigali, dok je priča oko povratka Pivarića i dalje 'tanka'. Navijači Dinama sanjaju povratke brojnih igrača (Soudani, Pjaca...) s kojima je Zoran Mamić uspješno surađivao u svom prošlom mandatu, ali i to je na 'klimavim nogama'. Cijela situacija s koronom donijela je nove financijske mjere u Maksimir, pa Zagrepčani više nisu spremni ni Pjaci ponuditi novac kakav su mu nudili na zimu... </p><p>Dobra vijest za sve navijače je ostanak Brune Petkovića koji će i u novoj sezoni braniti boje Dinama. Hrvatski reprezentativac danas je uz Livakovića 'najjača snaga' Dinama, hrvatski prvak s njim i bez njga jednostavno ne djeluje kao ista momčad. Njegovim ostankom, pa i povratkom Gavranovića, 'najkraću šibicu' u vrhu napada izvući će Komnen Andrić. Treća napadačka opcija Dinama bit će Sandro Kulenović koji će priliku dobivati u HNL-u...</p>