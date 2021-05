Hrvatski reprezentativci su se u utorak okupili u Zagrebu i odmah krenuli za Rovinj na pripreme za Euro. Doduše, nisu svi na broju, neki su dobili koji dan odmora više zbog naporne sezone, a Mateo Kovačić, koji u subotu igra finale Lige prvaka, će se priključiti u ponedjeljak.

'Vatreni' u Rovinju imaju baš sve na raspolaganju, a uz to su ih dočekali i sjajni uvjeti. Prvi trening, regeneracijske prirode, odradili su u utorak poslijepodne, ali već danas slijedi žestoki rad.

Hrvatski džoker na Euru mogao bi biti Mislav Oršić iza kojeg je fantastična sezona. Osvojio je s Dinamom dvostruku krunu i igrao četvrtfinale Europske lige, zabio 24 gola u svim natjecanjima, a onaj hat-trick Tottenhamu i danas pamtimo.

- Poslije finala Kupa smo imali par dana odmora, napunili smo baterije. Lijepo je opet biti tu, imamo velike utakmice ispred nas. Svi su uzbuđeni i mislim da će svi doći maksimalno spremni. Meni znači puno ovo, prvo veliko natjecanje. Jedva čekam da počnu pripreme i poslije utakmice. Da osjetim to - kazao je Oršić u uvodu.

Želja mu je dati svoj obol na Euru, a spomenuo je veliku konkurenciju na lijevoj strani.

- Izbornik odlučuje tko će koliko igrati, na meni je da budem maksimalno spreman da mogu pomoći. Lijeva ili desna strana? Svi pretežito igraju lijevo, velika je konkurencija. Rekao sam, ako će biti potrebno igrati i desno, ja ću biti spreman maksimalno iskoristiti svoje minute. Svi igramo lijevo i i nitko s desne strane ne može dati momčadi onoliko koliko može s lijeve strane. I netko će to morati napraviti - kaže sjajni dinamovac.

Za Hrvatsku je odigrao osam utakmica, no i dalje je bez gola. Ispunjenje svih snova bi mu bilo kada bi premijerni zabio na EP-u.

- Svatko sanja jednog dana zabiti gol za svoju državu na velikom natjecanju. Prvi korak je proći skupinu, imamo fantastične igrače, pokazali smo i u Rusiji da možemo daleko dogurati. Ako ćemo svi biti na 100 posto, možemo daleko dogurati. Uvijek kad dobro igraš u klubu dođeš s puno samopouzdanja u reprezentaciju. Puno trofeja se osvojilo i mislim da će puno igrača doći puni samopouzdanja da se napravi veliki rezultat. Minutaža? Trener odlučuje tko će koliko igrati - kazao je Oršić.

Nakon njega je pred novinare sjeo kapetan Osijeka Mile Škorić. Njegovi bijelo-plavi su praktički do posljednjeg kola bili u lovu na Dinamo, koštali su ih neki kiksevi, no tuge nema jer je iza njih najuspješnija sezona u povijesti kluba. Uz to je Dalićev poziv na Euro kapetanu Osječana došao kao kruna cijele sezone.

- Prvi osjećaj je fantastičan kada god se okuplja reprezentacija. Nismo kompletni, polako ćemo se svi skupiti. Ali smo svi sretni i zadovoljni. Travnjak je sjajan, tu sam bio i s Osijekom na pripremama. Ozljede nisam ni imao, u dobrom sam stanju. Koliko vidim i ostali su u dobrom stanju. Nema težih ozljeda - kazao je stoper Osijeka koji je propustio prošlo okupljanje reprezentacije, no sve je oduševio u studenom prošle godine uoči posljednjeg kola Lige nacija. Pokazao je kako se bori za reprezentaciju.

Dalić je ostao bez stopera pa je u pomoć pozvao Škorića. Mile je sjeo u automobil i bez razmišljanja došao do Splita dan prije pa odigrao sjajnih 90 minuta protiv jakog Portugala. Nije ni sekunde razmišljao, za hrvatski dres bi dao sve.

- Bila je teška sezona s Osijekom, ali ostalo je svježine. Fantastičan osjećaj je biti u reprezentaciji, presretan sam. Nema ljepšeg osjećaja nego igrati za reprezentaciju. Svi znamo jačinu naše reprezentacije i imam dobar predosjećaj. Neće biti lako na Euru, ali vjerujem u nas, igrače i stručni stožer i vjerujem da možemo jako daleko.

Škorić je upao nakon što je otpao Filip Uremović zbog ozljede.

- Uremoviću želim brz oporavak. Znao sam i prije da sam alternativa, tu sam nažalost zbog njegove ozljede. Tu sam, treniram, uvijek ću uskočiti. Volim biti u reprezentaciji i želim biti što duže. Svako natjecanje je za sebe. Obrana? Pa tu smo dosta dobri. Dejan, Vida, Duje, to su odlični igrači puni iskustva. I mislim da neće biti problema s obrambene strane. Cijenim Ćorluku kao bivšeg igrača, pun iskustva i samo snaga za nas. - zaključio je Škorić.

Hrvatska će na pripremama u Rovinju biti do 1. lipnja. Istog datuma igrači će po prvi put zaigrati na stadionu u Velikoj Gorici u prijateljskom susretu protiv Armenije, a pet dana kasnije, 6. lipnja, u Bruxellesu će igrati protiv Belgije, u posljednjoj provjeri uoči Eura. Od tamo će se reprezentativci zaputiti u škotski St. Andrews, gdje se nalazi naš kamp.