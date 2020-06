Oršić se jako muči, Theophile je potpuno izvan forme, najbolji dinamovac je golman Livaković

<p><strong>Igor Jovićević</strong> nije sinoć u "svojoj" Velikoj Gorici uspio osigurati naslov prvaka. Očekivali smo više od aktualnog prvaka, koji je u susjedstvo došao po tri boda. Puno, baš jako puno pogrešaka napravili su "modri". Theophile-Catherine, Moubandje, pa i Gvardiol, Ivanušec, dok je bio u igri. Bilo je puno neraspoloženih igrača, a može brinuti i druga slaba partija Theophilea-Catherinea zaredom. Nije bio loš kao protiv Slaven Belupa, ali opet dosta nesigurnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na pripremama</strong></p><p>Može brinuti i slabija forma <strong>Mislava Oršića</strong>. On je toliko puno dao <strong>Dinamu</strong> da ima pravo na poneku lošiju partiju, ali valjda će se uskoro vratiti u formu. Nije to onaj Oršić na kojega su navijači Dinama naviknuli.</p><p>Dominik Livaković morao je spašavati Dinamo i u <strong>Velikoj Gorici</strong> u nekoliko situacija. Bio je sjajan protiv Lokomotive, primio je gol iz penala, a u Gorici je spašavao. Čak je u jednom trenutku izašao na 30 metara i da se izviče na suigrače nakon jedne prilike za Goricu. </p><p>Dinamo i drugu utakmicu zaredom nije zabio gol na gostovanju. Prvo poraz od Lokomotive, a sad remi u Velikoj Gorici. Jovićević u četiri utakmice ima sedam bodova. Dvije pobjede, remi i poraz. Moglo je i puno bolje za početak na klupi prvaka. Protiv Belupa je do pobjede došao tek u 90. minuti. Jedina partija u kojoj su "modri" dobili nešto lakše bila je u Varaždinu. </p><p>Valdas Dambrauskas uspio je uzeti povijesni bod Dinamu u HNL-u s Goricom. Sedam utakmica, sedam poraza u HNL-u, osma je Goričanima bila sretna. Napokon su uzeli bod "modrima".</p><p>Dinamo u nedjelju može osigurati naslov, ali za to se moraju dogoditi dvije stvari. Hajduk ne smije pobijediti Lokomotivu, a Rijeka Slaven Belupo. Ako danas ne osigura naslov, novu će priliku imati u subotu protiv Osijeka u Maksimiru.</p>