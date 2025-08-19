Obavijesti

NA KORAK OD POVIJESTI

Oršićev Pafos srušio Zvezdu u Beogradu i došao na korak od plasmana u Ligu prvaka!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

Hrvatski reprezentativac Mislav Oršić zaigrao je za goste od 84. minute, dok je još jedan bivši igrač zagrebačkog Dinama Ivan Šunjić igrao cijeli susret.

U sve tri utakmice završne runde kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka koje su odigrane u utorak slavili su gosti. 

Pafos je u Beogradu pobijedio Crvenu zvezdu sa 2-1, Club Brugge je u Glasgowu slavio 3-1 protiv Rangersa, dok je Karabag istim rezultatom u Budimpešti porazio Ferencvaroš.

Ciparski Pafos je u Beogradu poveo već nakon 38 sekundi susreta lijepim golom Joaoa Correie sa 20-tak metara.

Novi šok za domaćine je uslijedio u 29. minuti. Kostas Pileas je ubacio s lijeve strane, a Bruno Felipe zabio za 2-0. Međutim, pogodak je nakon VAR pregled poništen jer je Bruno igrao rukom.

CRVENA ZVEZDA vs PAFOS CYPRUS
Foto: Profimedia

Ciprani su u 52. minuti ipak povećali prednost. Timi Elšnik je skrivio jedanaesterac igrajući rukom, a Pepe je bio siguran s bijele točke.

Šest minuta kasnije i domaćin je dobio kazneni udarac nakon što je rukom igrao i Bruno. Bruno Duarte je pucao, Neofytos Michail je obranio, ali je Duarte pospremio odbijanac u mrežu.

U 76. minuti španjolski sudac Alejandro Hernandez Hernandez je dosudio još jedan kazneni udarac za beogradski klub, međutim nakon pregleda snimke promijenio je odluku. Lopta je igrača Pafosa pogodila u leđa, a ne u ruku.

Club Brugge je u Glasgowu pobijedio Rangers sa 3-1, a sva tri gola gosti su zabili u prvih 20 minuta.

Gosti su poveli već u trećoj minuti golom Romea Vermanta, da bi u sedmoj Jorne Spileers pogodio za 2-0. Kod oba gola asistirao je Christos Tzolis. U 20. minuti belgijski sastav je zabio još jedan gol, strijelac je bio Brandon Mechele. Danilo Pereira je smanjio u 50. minuti.

Identičnim rezultatom je Karabag u Budimpešti slavio protiv Ferenvaroša.

Domaćin je poveo u 29. minuti golom Barnabasa Varge, no gosti su u drugom dijelu okrenuli rezultat golovima Marka Jankovića (50), Kevina Medine (67) i Muse Gurbanlija. Fabijan Buntić nije branio za goste.

U srijedu se sastaju Bodo/Glimt - Sturm Graz, Celtic - Kairat, Basel - FC Kopenhagen, te Fenerbahče - Benfica. Uzvratni susreti su idućeg tjedna.

