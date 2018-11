Oršićeva priča: Od anonimca iz Koreje do modrog šila s krila...

Vjerojatno ni najveći optimisti nisu očekivali da će Mislav tako eksplodirati i da će iz jedne 'neugledne' lige doći pod svijetla reflektora svog Dinama koji je kao klinac gledao s tribine i sanjao da će jednoga dana i on navući plavi dres i biti dio momčadi. Ne samo da je dio momčadi, Mislav Oršić dio je povijesne Dinamove generacije koja je nakon 48 godina izborila europsko proljeće.

Dinamo je pobijedio Spartak 3-1 u 4. kolu Europske lige, a Oršić je zabio treći gol na utakmici. Posebna je priča tog dečka iz Malešnice koji je prve nogometne korake napravio u Kustošiji.

Kvartovski počeci

Plijenio je talentom u generaciji 92. godišta. Činio je ubojiti napadački tandem sa sadašnjim klupskim suigračem Marijom Šitumom. Uvijek je bio miran i samozatajan, ali je jednom zgodom upao u probleme.

- Sjećam se, jedan petak prije utakmice, Mislav nije došao na trening i trener Velimir Babić ga nije stavio u prvih jedanaest za utakmicu sa Segestom. Gubili smo, a Babić se sjeti da na klupi ima Oršu, uvede ga zadnjih 20 minuta, a ovaj zabije dva gola i okrene utakmicu - priča nam jedan njegov nekadašnji suigrač iz Kustošije.

Kustošija mu je ubrzo postala premala. Kao golobradi mladić odlazi u Inter Zaprešić i stupa na veliku scenu. Prvu pravu šansu su mu dali Borimir Perković i najpoznatiji 'brk' HNL-a, Ilija Lončarević.

Matjaž ga nije volio

U 'Divu iz predgrađa' je odigrao 90 utakmica u kojima je zabio 22 gola i dodao sedam asistencija. Briljirao je u sezoni 12./13. kada je postigao 12 golova u sezoni te je pet puta dodao za gol, a zapazili su ga skauti brojnih domaćih, ali i inozemnih klubova.

Najuporniji je bio Crystal Palace koji je nudio 975 tisuća eura, ali je negdje zapelo, vjerojatno na radnoj dozvoli.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Situaciju je iskoristila Spezija koja je tih godina bila u ekspanziji nakon upliva Volpijevog kapitala u spomenutog talijanskog drugoligaša, ali i Rijeku.

Današnji Dinamov krilni napadač se u Speziji nije najbolje snašao, a sudbina je očito htjela da se mimoiđe s Nenadom Bjelicom. Oršić je nakon neuvjerljive sezone proslijeđen Rijeci, a Bjelica je to ljeto kao mlad i perspektivan trener stigao na pečalbu na Apenine.

U Rijeci se susreo sa strogim trenerskim postulatima Matjaža Keka. Tih godina je igrao na poziciji polušpice, lutalice između linija, i nije mogao pronaći mjesto u šablonama slovenskog maga.

Kek je procijenio da mora na posudbu u Celje kako bi skupio iskustva. Nakon povratka je očekivao da će dobiti šansu u Rijeci, ali su ga na Kvarneru prekrižili i poslali na posudbu u Jeonnam Dragons koji je ubrzo otkupio njegov ugovor od Rijeke za 750 tisuća eura.

- Kod Matjaža Keka nisam dobio pravu priliku. Iskreno, sad ne žalim zbog toga - rekao je Oršić ljetos iskreno po dolasku u Dinamo.

Vjerojatno ni sam Oršić više nije vjerovao da će napraviti ozbiljniju karijeru u Europi. Ipak, nije očajavao i u Aziji je ubrzo postao hit-igrač. Zabijao je kako je htio. Lijevom, desnom, iz slobodnjaka... U Južnoj Koreji su bili opčinjeni hrvatskom senzacijom.

Opčinio Korejce tehnikom udarca

- Ma on vam je u Koreji ostavio takav dojam da se može tamo vratiti kad god poželi, može doći u bilo koji klub. Kad je došao u Koreju shvatio je da će postati igrač tek ako popravi 'fiziku' i na tome je jako individualno radio i to je došlo na naplatu - priča nam njegov nekadašnji suigrač Vedran Jugović, bivši nogometaš Osijeka i Rijeke.

ICYMI: Mislav Orsic showing off some nice footwork. Shame about the finish though. Would have been a nice goal. pic.twitter.com/cepTIollez — Viva La K-League (@kleagueno1) June 28, 2015

Prepričao nam je i nekoliko zanimljivih anegdota.

- Korejcima je bila fascinantna njegova tehnika šuta koji mu je najjače oružje. Na treningu su stajali iza njega i saginjali se, tražili su kut iz kojeg bi najbolje mogli vidjeti kako on to drži stopalo prilikom udarca. Oni su poslije pokušavali i pokušavali imitirati Oršine udarce, ali nisu bili ni blizu toga - priča nam Jugović kroz smijeh.

1/3 Just finished up my JDFC recap from yesterday's #KLeague action.

The Good: Mislav Oršićhttps://t.co/iJ8ceicB62 pic.twitter.com/NseTaZhTDd — Ryan Walters (@MrRyanWalters) April 18, 2016

Spomenuli smo da je Oršić miran tip, a u Južnoj Koreji je proživljavao prave kulturološke šokove. Često je u Koreji dolazilo do fizičkih obračuna trenera i igrača.

- Trener Korejac je bio jako dobar tip, ali kad ga prebaci je bolje ne naći mu se na putu. Jednom prilikom smo Orša i ja bili na tribini na prijateljskoj utakmici, a na poluvremenu smo se spustili u svlačionicu popiti malo vode. Naši su gubili, a mi smo vidjeli kako naš trener razbija svlačionicu, gađa igrače nekim stvarima, potpuno je izgubio kompas. Sjećam se Oršine face, njemu ništa nije bilo jasno, bio je potpuno šokiran viđenim - kaže nam Jugović i dodaje kako je Dinamov krilni napadač samo gledao u jednu točku kako bi izvukao živu glavu.

"Problemi" s alkoholom

Imao je Mislav Oršić i problema sa zakonom.

Iz svega ga je izvukao njegov agent koji je morao intervenirati kod predstavnika zakona.

- Prije utakmica smo uvijek bili u karanteni, a taj dan su Oršiću dolazili roditelji iz Hrvatske koji su iz Seoula potegnuli taksijem do Gwangyanga. Oršić je predvečer otišao pred njih kako bi ih dočekao, a zaustavila ga je policija koja je zahtijevala da se podvrgne alkotestu, a onda šok - bio je pijan. Barem je tako pokazao uređaj - kaže nam Jugović pa dodaje:

- Odmah je reagirao naš zajednički korejski agent koji ga je otišao izvući. Siroti Orša se nije mogao sporazumjeti s Korejcima koji inače vrlo loše govore engleski, pa je naš agent 'sredio' dolazak druge patrole koja je došla s drugim uređajem koji je pokazivao da Mislav nije pio - govori Jugović koji je za svog nekadašnjeg suigrača imao samo riječi hvale.

Put svile

Njegove igre u Južnoj Koreji nisu prošle neopaženo i u svoje redove ga je lukrativnom ponudom doveo Changchun Yatai, kineski prvoligaš koji je tih godina u svoje redove mogao dovesti i neke eminentne napadače poput Nigerijca Odiona Ighala. U Kini je bio dobar, ali mu se nije svidio stil života.

- U Južnoj Koreji mi je bilo sjajno, a u Kini baš i ne. Tamo je prljavije i nisu tako dobri prema strancima - govorio je Oršić.

Former Jeonnam midfielder Mislav Orsic (23) made his Changchun Yatai debut in the 3-0 defeat at Shanghai tonight. pic.twitter.com/jaYcwUsrCy — TransferMarkt China (@asaikana) July 3, 2016

Brzo je shvatio da je vrijeme za novu destinaciju pa se u veljači 2017. vratio u Južnu Koreju.

Stigao je u Ulsan Hyundai s kojim je igrao azijsku Ligu prvaka. U sedam odigranih utakmica u tom natjecanju je zabio četiri gola u sedam utakmica, a dodao je i tri asistencije čime je u tom trenutku bio najkorisniji igrač tog najprestižnijeg klupskog natjecanja u Aziji.

Dinamo je ovo ljeto bio u potpunoj rekonstrukciji svlačionice. Provjetravanje iste nisu preživjeli Ivan Fiolić, Armin Hodžić, Tongo Doumbija, a za boljim ponudama su otišli Filip Benković, Ante Ćorić, Borna Sosa i El Arbi Hillel Soudani.

Od Oršića se očekivalo da naslijedi upravo legendarnog Alžirca, a ta najava je izazivala podsmjeh pojedinaca kojima nije bilo jasno kako igrač plaćen milijun eura korejskom prvoligašu može pomoći klubu koji stremi ulasku u skupine europskih natjecanja.

- Opet nam dovodite poluproizvode, milijun eura za anonimca iz Koreje, strašno - pisao je jedan navijač.

- Bome je dobro presušila blagajna kad se Oršići i Šitumi dovode - smijao se drugi.

- Ako nastavimo dovoditi ovakve igrače čak će nas i Hajduk preskočiti i uzeti nam naslov - ispalio je treći navijač i ostao živ.

Mislav Oršić ne samo da je naslijedio Soudanija nego se može ustvrditi kako ga je i preskočio.

Dinamo se s Oršićem u ofenzivnom trozupcu s Hajrovićem i Olmom nalazi na koračić do proljeća u Europi. Za maksimalnih devet bodova u skupini Europske lige velike zasluge nosi Oršić.

- Kad sam imao 13-14 godina, dolazio sam u Maksimir kao navijač. Gledao sam Luku Modrića sa sjevera ili istoka i sanjao sam da jednog dana igram za svoj Dinamo i zabijam gol. Eto, san mi se ostvario - rekao je Oršić nakon prvog gola za Dinamo protiv Hapoela.

On je potpuno drugačiji profil igrača od Soudanija. Igra puno okomitije i brže što Dinamu puno više odgovara u europskim natjecanjima gdje su uglavnom orijentirani na kontre, dok je Soudani igrač koji će probiti protivnikov dvostruki blok. Upravo zbog toga je Oršić dominantniji u Europi, a Soudani u HNL-u.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mislav Oršić je u devet odigranih ligaških utakmica zabio samo jednom, a u Europi je zabio četiri gola.

U Zagrebu proživljava igračku zrelost, rodio mu se sin Manuel, a trener Bjelica mu vjeruje.

Čini se idealan recept za dugu i lijepu budućnost...