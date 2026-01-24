Obavijesti

Osaka se šokantno povukla s Australian Opena: 'Morala sam'

Piše HINA,
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Naomi Osaka šokirala sve povlačenjem s Australian Opena zbog ozljede trbuha! Maddison Inglis bez borbe u četvrtom kolu

Dvostruka osvajačica Australian Opena Japanka Naomi Osaka odustala je od Grand Slama uoči svog zakazanog meča trećeg kola u subotu zbog ozljede trbuha. Njezina protivnica, Australka Maddison Inglis, prošla je u četvrto kolo bez borbe.

Osaka, 16. nositeljica i pobjednica iz 2019. i 2021. u Melbourne Parku, izjavila je na društvenim mrežama da njezino tijelo treba pažnju nakon prethodnog meča protiv Rumunjke Sorane Cirstea. Kasnije je na turniru rekla da se nadala igrati unatoč bolovima.

"Mislila sam da ću možda, ako si dam pauzu prije današnjeg meča, moći podnijeti to, ali zagrijala sam se i postalo je puno gore", rekla je.

"Definitivno moram napraviti više testova i očito mislim da se nakon povratka iz trudnoće moje tijelo dosta promijenilo. Dakle, ovo je nešto na što moram biti jako oprezna."

