Osakaćena Cibona bez šanse protiv snažne Crvene zvezde. Jedan igrač nije htio igrati?!

U susretu 23. kola regionalne ABA lige Cibona je u KC Dražen Petrović pred 3.500 gledatelja izgubila od Crvene zvezde sa 59-82. Cibosi su se borili, ali nisu mogli protiv momčadi čiji je budžet veći od dva milijuna eura. Slavni hrvatski klub cijelu sezonu je u teškoj situaciji, a pred kraj sezone raspada se momčad. Ostali su bez dvojice igrača, Domagoja Vukovića i Tomislava Buljana koji je otišao prije susreta sa srpskim klubom. Pred odlaskom je i Domagoj Bošnjak.

Gosti su nakon prve četvrtine vodili sa sedam razlike, dok je na poluvremenu ta prednost iznosila 12 razlike (42-30). Cibona je tek u trećoj dionici bila ravnopravna (20-20), no u zadnjoj dionici je uslijedio veliki pad domaćina. Gosti su taj dio igre dobili sa 20-9, za konačnih +23 razlike.

Crvenu zvezdu je do 20. pobjede predvodio Nemanja Nedović sa 16 koševa uz pet skokova i tri asistencije. Pratili su ga Javonte Smart sa 15 i Rokas Giedraitis sa 11 koševa.

Kod Cibone najefikasniji su bili Aleksandar Aranitović sa 16 koševa i osam skokova. Filip Bundović i Jakov Mustapić dodali su po 11 koševa.

- Čestitao bih protivniku na zasluženoj pobijedi. Nekako smo bili bojažljivi i u grču ili ne znam kako bi to drugačije opisao veliki broj promašenih otvorenih šuteva koje smo imali specijalno u prvom poluvremenu. To je nekako presudilo da odemo s -12, mada sam uvjeren da su mogli imati puno povoljniji rezultat s obzirom na neke obrambene segmente gdje nismo bili toliko loši, međutim napadački smo bili totalno indisponirani, specijalno s tim vanjskim šutom. Drugi ključ koji je presudio 10 skokova više, nakon što je otišao Vuković, nije mogao Perasović uhvatila su ga leđa, a Tomislav Buljan nije htio odigrati tu zadnju utakmicu za nas. Imali smo samo 3 visoka igrača pod košem, ali opet to nije razlog da protivnik ima 10 skokova više i da dolazi do nekih lakih poena bez da potrošimo faul. Zašto to govorim? Iz razloga što je protivnik šutnuo samo 24, ja sam rekao da ako oni ne šutnu bar 35 do 40 bacanja da teško mi možemo rotaciju 7 igrača plus junior Katanović kao 8. Teško da mi možemo tu parirati oko prljave igre, unutar nekog sportskog konteksta. Ali dobro, šta je tu je, moramo prvo oporaviti ozlijeđene igrače i onda nam slijedi Split u petak - rekao je trener Cibone Dino Repeša.

Crvena zvezda vodi na ljestvici sa 20 pobjeda i tri poraza, dok je Cibona 10. s osam pobjeda i 15 poraza.