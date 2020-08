Daniel Levy od 2001. je predsjednik Tottenhama, a te 2012. godine poku\u0161ao je iscijediti zadnji euro iz Reala i lomiti zadnji \u017eivac Luke Modri\u0107a. Ali nogometni je \u010darobnjak udario kontru. Tj. \u0161trajk. Nije htio trenirati, uzvra\u0107ao je Levyju s kojim je imao dogovor.

Naravno, svi dogovori padaju u vodu kad se desetine milijuna upletu u pri\u010du no Luka je bio miran. Kad iza le\u0111a ima\u0161 Real Madrid onda je nervoza bespotrebna.

Los Blancos su ve\u0107 imali Cristiana Ronalda, tri godine je CR7 kraljevao Kraljevskim klubom. Ali Lige prvaka po\u010dele su se nizati tek kada je Hrvat Modri\u0107 do\u0161ao u Real, sa\u017eivio sa novom stvarno\u0161\u0107u i postao arhitekt igre koja je odu\u0161evljavala i donosila trofeje.

Neke se visine mogu dotaknuti tek kad si me\u0111u najve\u0107ima, a Luka je te madridske godine internalizirao kako samo oni posebni sporta\u0161i znaju pa na tim, novim temeljima, i Hrvatsku odveo do finala Svjetskog prvenstva.

Real je pokorio Europu i svijet, Hrvatska igrala finale, a Hrvat koji kreira Realovu igru dobio je Zlatnu loptu. Cijeli se svijet naklonio i priznao: Modri\u0107 je najbolji nogometa\u0161 svijeta. Najbolji....nogometa\u0161...svijeta!

Vi\u0161e nema br. 19 na le\u0111ima nego 'desetku'. Odavno je jedan od senatora i \u0161efova svla\u010dionice. Njegova se rije\u010d u Realu slu\u0161a bespogovorno, njegova nogometna ideja i njegov nogometni genij nose\u00a0Real na travnjaku.

Od 27. kolovoza 2012. Osam godina, 16 trofeja, \u010detiri Lige prvaka. Luka Modri\u0107 i Real Madrid, zajedno... Nogometno \u010dudo, povijest sporta, za sva vremena!

Osam godina Modrićeve vlasti: A rekli su da je najlošija prinova

Bio je 27. kolovoz 2012. Plavokosi maestro sa obitelji je prvi put pozirao u Realovom dresu na Bernabeuu. Osam godina kasnije broji 16 trofeja od kojih četiri Liga prvaka. Modrić i Real zajedno... Nogometno čudo

