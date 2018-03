Osam hrvatskih medalja na Europskom juniorskom kupu

Sarajevo je bilo domaćin Europskog juniorskog kupa, a Hrvatska je osvojila osam medalja. Zlato je pripalo Karli Prodan (do 78 kg) i to za manje od tri minute provedene na tatamiju. Kako prenosi Hrvatski judo savez, Karla je titulu osvojila na mjestu gdje je 2015. postala kadetska svetska prvakinja.

Dominirala je Prodan i protiv Oettl (AUT) slavivši ipponom za 17 sekundi. Zatim je Isik (TUR) izgubila ipponom za 15 sekundi, a najduže se držala u polufinalu naša Petrunjela Pavić, koja je nakon minute i 20 sekundi izgubila ipponom. U finalu je Karla do zlata došla nakon 24 sekunde protiv Hunger (AUT).

Pavić je nakon poraza u polufinalu, broncu uzela ipponom u još jednom hrvatskom dvoboju protiv Lee Gobec.

Srebrna je bila Katarina Krišto (do 63 kg), koja je s tri ippona stigla do finala, u kojem je izgubila od Kanađanke. U istoj kategoriji brončana je bila Lucija Babić. Bronce su osvojile i Iva Oberan (do 57 kg) te Anđela Violić (do 70 kg).

U muškoj konkurenciji brončani su bili Lovre Barišić (do 66 kg) i Josip Kokeza (do 100 kg).

