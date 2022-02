Imali smo velikih ponuda za Marka Livaju, a jedna je bila i osam milijuna eura. Dolazile su ponude iz 'lige petice' i s drugih kontinenata. Međutim, ni on ni mi nismo htjeli početi razgovarati s njima zato što smo fokusirani na naše ciljeve. Za Marka je to bilo jednostavno, on za ponudu nije htio ni čuti! Fokusiran je na teren, a mi smo jako zadovoljni s onim što pruža za Hajduk. Nevjerojatno je kakav je to vrhunski igrač i osoba.