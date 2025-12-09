Osijek bivšem igraču Dinama mora platiti 1,5 milijuna eura

Katastrofalni rezultati Osijeka u ovoj sezoni samo su ogledalo onoga što se događa u uredima na Opus Areni. Članovi uprave totalno su izgubili kurs i ponos Slavonije vode ka totalnom raspadu, a mađarske vlasnike kao da više nije briga za 'bijelo-plave'. Prepustili su ih upravi koja ne zna što radi.

Pokretanje videa... 02:07 Osijek-Istra 1-5 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Klub tone na svim razinama, a kako piše Večernji list, uskoro će izgubiti jednu sudsku parnicu i ostati bez 1,5 milijuna eura! Naime, klub je prije pet godina prodao svog napadača Mirka Marića u talijansku Monzu za vrtoglavih sedam milijuna eura, što je najveći transfer u povijesti Osijeka, a u tom poslu posredovao je bivši hrvatski nogometaš Dario Zahora (43).

Osječani su u to ime njegovoj tvrtki morali isplatiti 628 tisuća eura, ali kako to nisu napravili, Zahora ih je tužio. I u međuvremenu je taj dug s kamatama narastao na spomenutih 1,5 milijuna eura.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nagodbu, očito, nisu postigli, a kako piše navedeni portal, sud u Varaždinu sljedećih dana trebao bi potvrditi presudu u korist bivšeg igrača Dinama kojem će tako Osijek morati isplatiti pozamašan iznos zbog aljkavosti i nesposobnosti čelnika.

Ostat će bez vrijednog iznosa, što će definitivno biti udarac za blagajnu u koju su mađarski vlasnici u posljednje vrijeme prestali upumpavati novac. To se osjeti i na manjku kvalitete u kadru koji je ove sezone u 16 kola HNL-a ostvario tek dvije pobjede?! I s pravom se boje ispadanja u drugu ligu jer ovo kako trenutno izgleda Osijek nije ni trag onog kluba koji je prije nekoliko godina sanjao naslov prvaka.