Osijek i dalje plaća bivšeg trenera. Možda ostane u klubu

Osijek je prije tjedan dana, nakon rezultatskog kolapsa koji traje cijelo proljeće, razriješio dužnosti trenera Federica Coppitellija (40) i potom odmah angažirao bivšeg stratega Rijeke Simona Rožmana.

Pokretanje videa... 02:29 Osječani slave polufinale Kupa | Video: NK Osijek

Kada se klub rastane s trenerom, uobičajen je ispraćaj uz riječi 'hvala na svemu i sretno dalje', ali ovoga puta to je nedostajalo u priopćenju. Razlog je jednostavan, Osijek još nije raskinuo ugovor s talijanskim stručnjakom! On je i dalje na platežnoj listi kluba s Opus Arene, a postoji mogućnost i da ostane do daljnjega.

Federico Coppitelli više nije trener Osijeka (arhiva) | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, Coppitelli bi mogao preuzeti neku od funkcija u klubu, a to se ponajviše odnosi na omladinski pogon gdje je on i radio prije dolaska u Osijek. Osvajao je trofeje s mlađim kategorijama Rome, Leccea i Torina, 'bijelo-plavi' su mu bili prvo seniorsko iskustvo koje nije lijepo završilo.

U klubu su bili zadovoljni njegovim pristupom i profesionalizmom kojeg je pokazao, imao je dobre ideje, ali jednostavno nisu zaživjele. Izgubio je povjerenje igrača u drugom dijelu sezone. Očito je ovaj korak u seniorski nogomet došao prerano za njega pa njegovo iskustvo u radu s mladima i trenerski talent kojeg je pokazao žele iskoristiti u klubu. Ni on sam nema ništa protiv ostanka, sviđa mu se život u Osijeku, a već neko vrijeme uči hrvatski jezik. Ako se dvije strane ne dogovore oko nastavka suradnje na nekoj drugoj poziciji, sljedeća opcija je raskid ugovora, a u tom slučaju morat će dogovoriti modalitet raskida.

Dinamo i Osijek sastali se u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Pred Rožmanom je jako puno posla. Radio je sjajan posao na klupi Rijeke s kojom je osvojio Kup, no ovaj put će morati u kratkom periodu posložiti raštimanu momčad koju je Coppitelli ostavio na sedmom mjestu HNL-a. Ipak, borit će se za trofej jer Osječani igraju polufinale Kupa protiv Slavena nakon što su u četvrtfinalu izbacili Dinamo na Maksimiru, a zanimljivo, njega je čak dvaput ovog proljeća pobijedio Coppitelli, što su mu ujedno i jedini trijumfi u 2025. godini.