Osijek i Vukovar u borbi za 'goli život'! Tko će ostati prvoligaš?

Hrvatska nogometna liga ulazi u završnu fazu, još je samo šest kola do kraja prvenstva! Dinamo plovi prema novom naslovu prvaka, ali prava se bitka odvija na začelju ljestvice, gdje se Osijek i Vukovar bore za ostanak u ligi.

U ovom su kolu Osječani doma izgubili od Varaždina (0-2), dok je Vukovar slavio u gostima kod Istre 1961 (1-2) i produljio si nadu za ostanak u prvoligaškom društvu. Evo što čeka jedne i druge do kraja sezone:

31. kolo

Hajduk - Osijek 21.04.

Vukovar - Gorica 22.04.

32. kolo

Slaven Belupo - Vukovar 25.04.

Osijek - Lokomotiva 25.04.

33. kolo (zasad 2.05.)

Vukovar - Osijek

34. kolo (zasad 9.05.)

Rijeka - Vukovar

Osijek - Istra 1961

35. kolo (zasad 16.05.)

Gorica - Osijek

Vukovar - Varaždin

36. kolo (zasad 23.05.)

Hajduk - Vukovar

Osijek - Slaven Belupo

Ovako na prvu, čini se da "bijelo-plavi" imaju nešto lakši raspored do kraja prvenstva, iako ih čeka gostovanje kod direktnog konkurenta, ali u Osijeku (Vukovar igra na Gradskom vrtu). Obje momčadi gostuju kod Hajduka, a Vukovarci idu u goste i Rijeci, dok je Osijek svoje duele s aktualnim hrvatskim prvakom već odradio.

Osijek ima četiri boda više, a ako obje momčadi budu izjednačene na kraju, o plasmanu će odlučivati međusobni omjer. Tu je također Osijek sigurno bolji jer ima dvije pobjede i jedan remi u dosadašnje tri utakmice.