Osijek i Vukovar u borbi za 'goli život'! Tko će ostati prvoligaš?
Hrvatska nogometna liga ulazi u završnu fazu, još je samo šest kola do kraja prvenstva! Dinamo plovi prema novom naslovu prvaka, ali prava se bitka odvija na začelju ljestvice, gdje se Osijek i Vukovar bore za ostanak u ligi.
U ovom su kolu Osječani doma izgubili od Varaždina (0-2), dok je Vukovar slavio u gostima kod Istre 1961 (1-2) i produljio si nadu za ostanak u prvoligaškom društvu. Evo što čeka jedne i druge do kraja sezone:
31. kolo
Hajduk - Osijek 21.04.
Vukovar - Gorica 22.04.
32. kolo
Slaven Belupo - Vukovar 25.04.
Osijek - Lokomotiva 25.04.
33. kolo (zasad 2.05.)
Vukovar - Osijek
34. kolo (zasad 9.05.)
Rijeka - Vukovar
Osijek - Istra 1961
35. kolo (zasad 16.05.)
Gorica - Osijek
Vukovar - Varaždin
36. kolo (zasad 23.05.)
Hajduk - Vukovar
Osijek - Slaven Belupo
Ovako na prvu, čini se da "bijelo-plavi" imaju nešto lakši raspored do kraja prvenstva, iako ih čeka gostovanje kod direktnog konkurenta, ali u Osijeku (Vukovar igra na Gradskom vrtu). Obje momčadi gostuju kod Hajduka, a Vukovarci idu u goste i Rijeci, dok je Osijek svoje duele s aktualnim hrvatskim prvakom već odradio.
Osijek ima četiri boda više, a ako obje momčadi budu izjednačene na kraju, o plasmanu će odlučivati međusobni omjer. Tu je također Osijek sigurno bolji jer ima dvije pobjede i jedan remi u dosadašnje tri utakmice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+