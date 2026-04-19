Osijek i Vukovar u borbi za 'goli život'! Tko će ostati prvoligaš?

Piše Petar Božičević
Hrvatska nogometna liga ulazi u završnu fazu, još je samo šest kola do kraja prvenstva! Dinamo plovi prema novom naslovu prvaka, ali prava se bitka odvija na začelju ljestvice, gdje se Osijek i Vukovar bore za ostanak u ligi. 

U ovom su kolu Osječani doma izgubili od Varaždina (0-2), dok je Vukovar slavio u gostima kod Istre 1961 (1-2) i produljio si nadu za ostanak u prvoligaškom društvu. Evo što čeka jedne i druge do kraja sezone:

31. kolo

Hajduk - Osijek 21.04. 

Vukovar - Gorica 22.04.

32. kolo

Slaven Belupo - Vukovar 25.04.

Osijek - Lokomotiva 25.04.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

33. kolo (zasad 2.05.)

Vukovar - Osijek

34. kolo (zasad 9.05.)

Rijeka - Vukovar 

Osijek - Istra 1961 

35. kolo (zasad 16.05.)

Gorica - Osijek

Vukovar - Varaždin

36. kolo (zasad 23.05.)

Hajduk - Vukovar 

Osijek - Slaven Belupo

Što čeka novog sportskog direktora Hajduka? Mora 'izmisliti' deset milijuna eura
Što čeka novog sportskog direktora Hajduka? Mora 'izmisliti' deset milijuna eura

Ovako na prvu, čini se da "bijelo-plavi" imaju nešto lakši raspored do kraja prvenstva, iako ih čeka gostovanje kod direktnog konkurenta, ali u Osijeku (Vukovar igra na Gradskom vrtu). Obje momčadi gostuju kod Hajduka, a Vukovarci idu u goste i Rijeci, dok je Osijek svoje duele s aktualnim hrvatskim prvakom već odradio.

Osijek ima četiri boda više, a ako obje momčadi budu izjednačene na kraju, o plasmanu će odlučivati međusobni omjer. Tu je također Osijek sigurno bolji jer ima dvije pobjede i jedan remi u dosadašnje tri utakmice. 

