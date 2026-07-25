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ATMOSFERA NIJE BAJNA

Osijek je izgubio na pripremnoj utakmici i nije objavio rezultat

Piše Ivan Kužela,
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Osijek je izgubio na pripremnoj utakmici i nije objavio rezultat
Osijek: Prijateljska nogometna utakmica NK Osijek - Honved Budapest | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Osijek je pao 3-1 od Rizespora u zadnjoj provjeri, a navijače je dodatno razbjesnilo što klub nije objavio rezultat nego samo fotografije. Leon je opet zabio i individualno gledano, dobro najavio sezonu

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Osijek nije na najbolji način zaključio pripremni dio uoči početka nove sezone HNL-a. Momčad s Opus Arene u slovenskom Radomlju poražena je 3-1 od turskog Rizespora, prošlosezonske osmoplasirane momčadi turskog prvenstva. Jedini pogodak za Osječane postigao je meksički napadač Armando Leon.

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Turski sastav do prednosti je stigao u samoj završnici prvog poluvremena, kada je u sudačkoj nadoknadi precizan bio Varešanović. Odmah nakon odmora Rizespor je dodatno povećao vodstvo preko Lacija, a u 61. minuti Tosun je pogodio za visokih 3:0. Poraz Osijeka ublažio je Leon u 76. minuti, potvrdivši još jednom dobru formu tijekom ljetnih priprema i najavivši da bi mogao imati važnu ulogu u novoj sezoni.

Nakon utakmice pažnju navijača privukla je i objava kluba na društvenim mrežama. Osijek nije objavio rezultat susreta koji je išao uživo na MAXSport televiziji, već samo fotografije s utakmice, što je izazvalo niz negativnih reakcija među navijačima, od kojih su mnogi u komentarima kritizirali predsjednicu Alexandru Vegh

Takav potez podsjetio je na događaj s početka priprema, kada je glasnogovornik kluba Mario Mihić, prema medijskim napisima, dobio prijetnju otkazom nakon što je objavio rezultat teškog 4:0 poraza od mađarskog Paksija. Tada mu se zamjeralo da je objavom rezultata navodno postupio protiv interesa kluba.

Unatoč neuspješnoj završnoj provjeri, Osijek sada okreće fokus početku prvenstva. Prvi ispit u novoj sezoni očekuje ga za tjedan dana, kada će u prvom kolu HNL-a gostovati kod Gorice.

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