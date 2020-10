'Osijek je izrastao baš u veliku organizaciju, mi ćemo i klečati'

<p>U razmaku od četiri dana Slaven Belupo odigrat će drugu utakmicu. Ili čak treću u osam dana. U srijedu su Koprivničani odigrali bez golova s <strong>Lokomotivom</strong>, što im je bio čak peti remi sezone u ukupno devet utakmica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Stipić konobari</strong></p><p>U subotu u 15 sati dolazi im, pak, još jači i zahtjevniji protivnik, ali <strong>Osijek </strong>je posljednju utakmicu odigrao još 6. listopada. Pa ako Slaven negdje ima prednost...</p><p>- Nogometni klub Osijek izrastao je u zaista veliku organizaciju. Postali su jako ambiciozni sa skupocjenom momčadi i jako dobrim trenerom - najavio je dvoboj Slavenov trener Tomislav Stipić pa se podsjetio.</p><p>- Osobno sam s Osijekom dosad igrao tri puta i uvijek smo bili bliže pobjedi. Ovog puta ćemo učiniti sve da dođemo do sva tri boda jer imamo veliku želju za pobjedom.</p><p>Međutim, Slavenu u prilog nikako ne idu međusobni susreti. U zadnjih 19 kroz posljednje četiri godine pobijedio je Slavonce tek dvaput. Pa recept za pobjedu očekivano mora biti "stipićevski".</p><p>- U momčadi, klubu i oko kluba su trenutno zaista pozitivne vibracije koje želimo dodatno iskoristiti. Veselimo se ovoj utakmici, a moji momci će, ako treba, i klečeći odraditi ovaj zadatak - u svom je stilu poručio Stipić.</p><p>Njegov kolega <strong>Nenad Bjelica </strong>sutra se, pak, vraća na klupu nakon zdravstvenih problema.</p><p>- U svakoj utakmici su moguća tri boda tako da mi u svakoj utakmici želimo maksimum. Ono što očekujem od momčadi, jest da da maksimum bez obzira na to tko istrči na teren. Vjerujem u cijeli kadar ove momčadi, to ću pokazati sad u ovoj utakmici, a na njima je da se pokažu i dokažu da su vrijedni biti članovi ove momčadi i da se s njima isto može pobjeđivati. Ne vidim nikakav problem u izostancima, dapače, radujem se što možemo dati priliku drugim igračima - poručio je Bjelica.</p>