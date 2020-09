Osijek je smijenio Kuleševića: Želim puno sreće novom stožeru

<p><strong>Osijek</strong> je na kraju prošle sezone imao sve. Izravan susret protiv Lokomotive za drugo mjesto, priliku za nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka te silne privilegije koje se vežu u to. Atmosfera oko kluba bila je nikad bolja, sve je podsjećalo na 2000. godinu i slavne klupske dane. A oni su baš sve prokockali. </p><p>Prvo su izgubili od Lokomotive, a onda nikad gore ušli u novu sezonu HNL-a. Remi sa Slaven Belupom, poraz od Hajduk, a onda i poraz od Dinama. Na Maksimiru su propustili sve i svašta, a posljednju šansu propustio je i <strong>Ivica Kulešević (50)</strong> koji od danas više nije trener Osijeka, stoji na klupskoj stranici.</p><p>- Hvala Nogometnom klubu Osijek na tome što sam imao takvu čast i zadovoljstvo voditi prvu momčad. Zahvaljujem i svim našim vjernim navijačima koji su uvijek uz NK Osijek, a posebno im hvala za sve ono što su prolazili s nama u finišu prošle sezone, poglavito za podršku koju su nam pružili izvan tribina tijekom utakmice s Lokomotivom. Novom stožeru, dakako i igračima želim puno sreće i uspjeha te ostvarenje ambicija. Zahvaljujem se i svim suradnicima, a svom klubu i navijačima uvijek ću željeti samo najbolje.</p><p>Kulešević je na klupu došao sredinom rujna prošle godine kada je naslijedio Dinu Skendera. Čelnici su ga prvo postavili kao privremeno riješenje, no kako je vrijeme prolazilo, bijelo-plavi su igrali sve bolje i bolje. Uspio je odvesti klub na korak od drugog mjesta, a nakon poraza od Lokomotive, kola su krenula nizbrdo.</p><p>Nakon poraza od Dinama bilo je jasno da je Kulešević bivši, no Osječani su za to vrijeme pregovarali s Nenadom Bjelicom i čekali njegov pristanak. A njega su dobili.</p><p>Osijek za subotu u 13 sati sazvao konferenciju za medije na gradilištu novog stadiona na Pampasu. Iako nisu naveli razlog, vjerojatno je riječ o predstavljanju novog trenera. Čovjeka koji se vratio u najdraži klub...</p><p>Uostalom, još kao igrač Bjelica je znao reći "Uvijek s ponosom stavljam Osijek ispred svog imena. Dječački san bio mi je samo zaigrati za Osijek, niti jedan drugi klub nije nikad postojao".</p><p>Identičan stožer koji je imao u Dinamu, Bjelica će imati i u Gradskom vrtu. A to su Rene Poms, Nino Bule, trener golmana Silvije Čavlina, kondicijski treneri Martin Mayer i Karlo Reinholz te analitičar Jasmin Osmanović.</p><p> </p>