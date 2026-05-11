Obavijesti

Sport

Komentari 4
SEZONA ZA ZABORAV

Osijek je suspendirao mladog 'vatrenog' do kraja prvenstva: Nitko nije veći od grba na dresu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Osijek je suspendirao mladog 'vatrenog' do kraja prvenstva: Nitko nije veći od grba na dresu
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Osijek je u teškoj situaciji i još uvijek nije osigurao ostanak u HNL-u, a klub je uz to i suspendirao mladog asa Šimuna Mikolčića do kraja sezone zbog nediscipline. Dvije su utakmice ostale; protiv Gorice i Slaven Belupa

Admiral

Osijek prolazi kroz jednu od najgorih sezona u povijesti kluba. Još uvijek nisu ostvarili ostanak u HNL-u, a do kraja prvenstva su preostale dvije utakmice. Klub je pretposljednji i ima četiri boda više od zadnjeg Vukovara; Osječani će igrati još protiv Gorice u gostima i Slaven Belupa kod kuće. Kako pišu Sportske novosti, klub je odlučio suspendirati mladog hrvatskog reprezentativca Šimuna Mikolčića (22) do kraja sezone zbog nediscipline.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gol na utakmici Osijek - Istra 01:54
Gol na utakmici Osijek - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Mladi ofenzivni vezni napravio je glupost na utakmici Osijeka i Lokomotive koja se igrala 25. travnja u sklopu 32. kola HNL-a. Na poluvremenu utakmice odlučio je napustiti klupu kluba s Pampasa nezadovoljan statusom u ekipi. Kasnije se ispričao zbog nepromišljenog poteza, ali klub je bio neumoljiv da ga suspendira do kraja sezone. Nije bio u sastavu dvije iduće utakmice koje je Osijek izgubio od Vukovara (1-0) i Istre (1-0), a neće biti i na predstojećim susretima.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Mikolčić ne konkurira do kraja sezone. U jednom trenutku stavio se ispred momčadi. Jako mi je žao zbog toga jer je jedan od igrača koji nam u ovom trenutku izuzetno nedostaje. Ali pokušao sam biti jasan da ne bih volio da u bilo kojem trenutku bilo čije ime ili prezime bude važnije od grba na dresu. Šimun je, inače, izuzetan profesionalac, trenirao sam ga najduže od bilo kojeg drugog igrača u trenerskoj karijeri, fenomenalan je igrač, ali je napravio pogrešku. Iskomunicirana je, on je uz momčad, ali nažalost ne konkurira za same utakmice, izjavio je trener Tomislav Radotić

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Mikolčić je rođen 2004., a u Osijeku je od 2017. i prošao je u klubu kroz sve dobne skupine prije nego je debitirao za prvu momčad 2021. godine. Za ekipu je nastupio 57 puta, zabio dva gola i podijelio dvije asistencije. Ove sezone je odigrao 28 utakmica, ali je na terenu proveo tek 1209 minuta. Ugovor ima do 2028. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura. Za mlade uzraste 'vatrenih' odigrao je 11 utakmica i zabio jedan gol. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca
LIJEPA PRIČA

Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
FOTO Nezamisliva tragedija u životu šampiona: 'Zapravo se smatram sretnim čovjekom...'
ZA NJEGOVU KĆER

FOTO Nezamisliva tragedija u životu šampiona: 'Zapravo se smatram sretnim čovjekom...'

Luis Enrique ponovo je doveo PSG do finala Lige prvaka. Trener Parižana je prošao tešku tragediju kad mu je 2019. preminula kćer Xana. Na finalu prošle sezone navijači PSG-a odali su počast treneru i kćeri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026