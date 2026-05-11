Osijek je u teškoj situaciji i još uvijek nije osigurao ostanak u HNL-u, a klub je uz to i suspendirao mladog asa Šimuna Mikolčića do kraja sezone zbog nediscipline. Dvije su utakmice ostale; protiv Gorice i Slaven Belupa
Osijek je suspendirao mladog 'vatrenog' do kraja prvenstva: Nitko nije veći od grba na dresu
Osijek prolazi kroz jednu od najgorih sezona u povijesti kluba. Još uvijek nisu ostvarili ostanak u HNL-u, a do kraja prvenstva su preostale dvije utakmice. Klub je pretposljednji i ima četiri boda više od zadnjeg Vukovara; Osječani će igrati još protiv Gorice u gostima i Slaven Belupa kod kuće. Kako pišu Sportske novosti, klub je odlučio suspendirati mladog hrvatskog reprezentativca Šimuna Mikolčića (22) do kraja sezone zbog nediscipline.
Mladi ofenzivni vezni napravio je glupost na utakmici Osijeka i Lokomotive koja se igrala 25. travnja u sklopu 32. kola HNL-a. Na poluvremenu utakmice odlučio je napustiti klupu kluba s Pampasa nezadovoljan statusom u ekipi. Kasnije se ispričao zbog nepromišljenog poteza, ali klub je bio neumoljiv da ga suspendira do kraja sezone. Nije bio u sastavu dvije iduće utakmice koje je Osijek izgubio od Vukovara (1-0) i Istre (1-0), a neće biti i na predstojećim susretima.
- Mikolčić ne konkurira do kraja sezone. U jednom trenutku stavio se ispred momčadi. Jako mi je žao zbog toga jer je jedan od igrača koji nam u ovom trenutku izuzetno nedostaje. Ali pokušao sam biti jasan da ne bih volio da u bilo kojem trenutku bilo čije ime ili prezime bude važnije od grba na dresu. Šimun je, inače, izuzetan profesionalac, trenirao sam ga najduže od bilo kojeg drugog igrača u trenerskoj karijeri, fenomenalan je igrač, ali je napravio pogrešku. Iskomunicirana je, on je uz momčad, ali nažalost ne konkurira za same utakmice, izjavio je trener Tomislav Radotić.
Mikolčić je rođen 2004., a u Osijeku je od 2017. i prošao je u klubu kroz sve dobne skupine prije nego je debitirao za prvu momčad 2021. godine. Za ekipu je nastupio 57 puta, zabio dva gola i podijelio dvije asistencije. Ove sezone je odigrao 28 utakmica, ali je na terenu proveo tek 1209 minuta. Ugovor ima do 2028. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura. Za mlade uzraste 'vatrenih' odigrao je 11 utakmica i zabio jedan gol.
