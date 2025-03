Osijek na klupu dovodi trenera koji je Rijeci donio zadnji trofej?

Nogometni klub Osijek nalazi se u jednoj od najvećih kriza u novijoj povijesti. Pet uzastopnih poraza u HNL-u, loša igra i sve glasnije špekulacije o smjeni trenera Federica Coppitellija obilježile su protekle dane. Uprava kluba vodi pravnu bitku s bivšim trenerom Nenadom Bjelicom kojemu nisu isplatili odštetu zbog otkaza, a na terenu traže rješenje za izlazak iz rezultatskog ponora.

VIDEO: A ovako je izgledalo nakon izbacivanja Dinama

Iako je talijanski stručnjak Federico Coppitelli formalno još trener, izvjesno je da su mu dani na klupi Osijeka odbrojani. On bi, prema svemu sudeći, trebao voditi momčad u nadolazećoj utakmici protiv Varaždina (nedjelja, 15 sati), ali to će mu najvjerojatnije biti posljednji nastup. Niz loših rezultata, unatoč povremenim bljeskovima poput pobjede nad Dinamom u Kupu, doveo je do gubitka povjerenja uprave i navijača. Pitanje nije hoće li, već kad će Coppitelli dobiti otkaz.

Potraga za novim trenerom je u punom jeku, ali se, prema dostupnim informacijama, pretvorila u pravu sapunicu. Uprava je razgovarala s nekoliko kandidata, ali bez uspjeha. Željko Sopić, bivši trener Gorice i Rijeke bio je zainteresiran, ali su pregovori o preuzimanju iznenada propali. Mario Kovačević, trener Slaven Belupa, odbio je ponudu i htio ostati u Koprivnici do kraja sezone.

Simon Rožman novo ime u kombinacijama?

U igru za klupu Osijeka ušao je i Simon Rožman, slovenski stručnjak s iskustvom vođenja Rijeke, piše Germanijak. Rožman je u sezoni 2019/20. s Rijekom osvojio Kup, ujedno i posljednji klupski trofej, a poznat je po radu s mladim igračima i pozitivnom pristupu. Nakon Rijeke vodio je Maribor, Celje, Domžale i Sarajevo. Njegovo iskustvo u HNL-u i dokazani rad s mladim talentima mogli bi biti presudni faktori u odluci uprave Osijeka. Prema istom izvoru, kandidati su i Silvijo Čabraja, koji na kraju sezone napušta Lokomotivu, kao i Damir Krznar, bivši trener Dinama, također s iskustvom u slovenskom nogometu.

Dok se traži novi trener, uprava kluba je zauzeta i pravnom bitkom s Nenadom Bjelicom. Spor oko isplate otpremnine, nakon što je Bjelica dobio otkaz u kolovozu 2022., stigao je do Međunarodnog suda za sportsku arbitražu (CAS) u Lausannei. Ročišta traju do četvrtka, a ovaj spor dodatno komplicira i usporava proces pronalaska novog trenera.

Situacija u Osijeku je izuzetno turbulentna. Nakon reprezentativne pauze, Osijek očekuje serija teških gostovanja, uključujući i utakmicu polufinala Kupa protiv Slaven Belupa. Pritisak na upravu da pronađe pravo rješenje je ogroman jer klubu prijeti opasnost da nakon osam godina ostane bez plasmana u europska natjecanja.