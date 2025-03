Osijek nakon 27 kola nije bio lošiji već devet godina, ali tad igrači nisu imali ni za kavu...

Ono što su u nogometu bili Lionel Messi i Cristiano Ronaldo (danas su to, recimo, Kylian Mbappé i Lamine Yamal), to je u svijetu planinarenja Nirmal Purja, čudesni Nepalac koji se popeo na svih 14 svjetskih vrhova iznad 8000 metara i to unutar sedam mjeseci. Prijašnji rekord za spomenutih 14 vrhova bio je, pazite sad ovo, sedam godina!

Nepalčevo veličanstveno postignuće zabilježile su Netflixove kamere u dokumentarnom serijalu "14 vrhova: Ništa nije nemoguće". Purja i njegova ekipa borili su se s ekstremnim hladnoćama, ozeblinama, nedostatkom kisika... Pa ipak, sve to, ako ćemo hiperbolizirati, čini se kao dječja igra za ono što Simona Rožmana čeka u Osijeku.

Slovenac je prvoligaša s Drave preuzeo prije nekoliko dana pa u debiju izgubio kod Istre 2-1. "Bijelo-plavi" su nakon 27 kola na katastrofalnom osmom mjestu sa svega 31 bodom. A cilj je plasman u top 4 i izlazak u Europu... Dinamo je po budžetu svijet za sebe, slijedi Hajduk, dok Rijeka i Osijek imaju sličnu platežnu moć.

I zato su ovakve igre šaka u oko svim navijačima Osijeka. "Bijelo-plavi" su u prvenstvu sedam utakmica bez pobjede (šest poraza i remi). Nakon 27 utakmica u prvenstvu slabiji su bili samo u tri navrata otkad je lige 10.

U sezoni 13/14. držali su fenjer sa 16 bodova. Sezonu kasnije također su bili deseti, ali s 23 boda. Godinu kasnije nakon 27 kola bili su osmi s 24 boda. Tih godina igrači Osijeka u nekim trenucima doslovce, govorili su nam, nisu imali ni za kavu.

Već sljedeće sezone (16/17.) klub potpuno preuzimaju mađarski investitori i Osijek je nakon 27 kola treći s 50 bodova. A što reći na 61 bod nakon 27 kola iz sezone 20/21. To iz ove perspektive izgleda kao znanstvena fantastika. Vlado Čohar već je godinama Osijekov glavni operativac, a da se u svemu pogubio pokazao je još krajem 2023.

Tad je za trenera doveo Zorana Zekića pa tek nekoliko mjeseci kasnije sportskog direktora Josea Bota. U svim nogometno razvijenim državama prvo dovedu kreatora sportske politike, odnosno sportskog direktora, a potom taj uz potporu uprave bira trenera. Ne i u Osijeku.

Unatoč svemu, Zekić je izvukao situaciju i završio među četiri najbolje momčadi i tako izašao u Europu. Za "nagradu" je dobio otkaz, budući da Jose Boto na mjesto trenera "instalirao" svog čovjeka, Federica Coppitellija. Talijanu je tek 40 godina i prije Osijeka vodio je uglavnom mlađe kategorije diljem "Čizme". Jedina seniorska momčad koju je vodio bio je trećeligaš Imolese.

"Bez brige, Coppitelli je čovjek koji ima kapacitet da jednog dana vodi klubove poput Cityja", uvjeravao je Boto. Složili bismo se. Ali ne da vodi Manchester City, već Tuzla City u drugom rangu bosanskohercegovačkog nogometa.

Boto je ranije radio kao šef skauta Benfice i Šahtara te u PAOK-u kao sportski direktor. Na papiru, impresivan rezime. Međutim, još ljetos, neki ljudi bliski Dariju Srni, koji je od 2020. sportski direktor Šahtara, kazali su nam da legendarni hrvatski nogometaš nema visoko mišljenje o Botu.

Portugalac (ove zime otišao u Flamengo) je u jednom medijskom istupu kazao kako se Zekića riješio jer je želio podići razinu profesionalizma u klubu. Kazao je da se nedovoljno dobro radi u omladinskim pogonima naših klubova... Obezvrijedio je hrvatsku trenersku struku.

Ako je Coppitelli za Manchester City, za što je onda Mario Kovačević, koji je preuzeo Slaven u šestom kolu, kad su "farmaceuti" imali samo jedan bod na kontu. Ako gledamo tablicu samo od Kovačevićeva dolaska u Koprivnicu, Slaven je treći s 37 bodova iz 22 utakmice.

Toliko je osvojio i Hajduk (u 21 utakmici). Rijeka je od šestog do 27. kola osvojila najviše, 39 bodova. Dinamo je, za svoje prilike, osvojio skromna 32 boda u 21 utakmici. Dodajmo da je Kovačević ušao u polufinale Kupa.

Ma, ne moramo ni o Kovačeviću... Što je sa Silvijom Čabrajom, Samirom Toplakom... Ljudima koju su godinama s mizernim budžetima i kvalitetom oskudnim momčadima radili čudesa, a nikad nisu dobili priliku voditi neki klub iz naše "velike četvorke". Rožman možda nekim čudom i uspije izboriti Europu, ali što će sljedeće sezone?

Spomenuti je Čohar, naime, nedavno najavio da će se Osijek sljedeće sezone boriti za naslov. Ma, dobro, možda gledamo malo predaleko... Možda to sve neće biti Rožmanov problem.

Osijek, naime, još nema novog sportskog direktora. A kad dođe novi, možda dovede "svog" trenera. Kako je ono Einstein definirao ljudsku glupost? Neprestano raditi iste stvari, a očekivati drugačiji rezultat, je l'?

