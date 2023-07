Osijek ovakvu feštu na stadionu nije imao točno 50 godina...

Bio je srpanj 1973. Osijek i Zagreb igrali su kvalifikacije za ulazak u tadašnju Prvu jugoslavensku ligu. Grnja, Petrović, Dumančić, Lukačević i društvo izazvali su do tada neviđenu euforiju u Gradu na Dravi. Ludnica.

To srpanjsko ljeto ostalo je upamćeno kao vrijeme u kojem su odbrojavali dane i sate do utakmice. Prolazeći kroz grad, u zraku se može osjetiti miris euforije. Napetost do početka. Prodan je rekordan broj godišnjih ulaznica, redovi na Pampasu nisu jenjavali unatoč velikim vrućinama.

- Nema više istoka, rasprodano je - čulo se nekoliko minuta nakon što je nestala i posljednja ulaznica. Pampas će večeras u 21 sat biti pun. Nikad utakmica Osijeka i Slaven Belupa, a bilo ih je, nije izazvala ovakvu euforiju. Što je, naravno, odlično. Dojam je da se stvorio pritisak na igrače, iako ne bi trebao. Takav prekrasan stadion može biti samo motivirajući faktor, nikako otegotni.

- Pritisak je dio života. Što imate veći pritisak, znači da se za nešto borite, da imate veće ambicije. Moramo se znati nositi s tim pritiskom, ali to će nam biti i vjetar u leđa. Naši navijači u ovakvim utakmicama nisu nikad zakazali, pogotovo sad, na ovom novom stadionu, uz takvu akustiku kakvu ima Pampas - rekao je kapetan Osijeka Vedran Jugović.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U međuvremenu je rasprodana i zapadna tribina, pa će 13.005 gledatelja svjedočiti povijesnoj utakmici na Pampasu. Bit će to i iskušenje za trenera Stjepana Tomasa, koji će ostati upisan u osječke povijesne knjige kao prvi trener koji je izveo momčad na novi stadion.

- Moji igrači su iskusni, prošli su svakakve atmosfere, stadione... Mislim da im neće biti nikakav problem niti pritisak istrčati na prepuni Pampas. Novi stadion treba biti dodatni motiv za sve nas, pa i na igrače i jedne i druge momčadi - rekao je Stjepan Tomas.

Osijek je posljednjih šest godina otvarao sezonu na svom stadionu. Ima četiri pobjede i dva remija. Na otvorenju sezone, tako pokazuju činjenice, Osijek ne gubi. No ovaj put bit će nešto posebno. Opus Arena, popularni Pampas, tvrde Osječani, mora od prvoga kola postati neosvojiva tvrđava.

Gospodo, pozornica je spremna, najljepši stadion u Hrvatskoj večeras će u 21 sat prvi put otvoriti vrata.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL