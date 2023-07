Bišćan: Bili smo bolji i nadigrali Hajduk. Petković? Nije trenutak donositi odluke oko izvođača...

Jasno je moje mišljenje o utakmici, bili smo bolja momčad bez dvojbe, bili smo bolji nego u subotu. Ali, rezultat nekad ne pokazuje ono što se zbiva na terenu. Razočarani smo, bili smo puno bolja momčad i držali sve pod kontrolom, u potpunosti nadigrali Hajduk, imali vodstvo i jedanaesterac, ali treba to prihvatiti, započeo je nakon poraza od Hajduka (2-1) trener 'modrih' Igor Bišćan na otvaranju nove sezone HNL-a

Nakon pobjede u Superkupu (1-0) su nogometaši Dinama mogli kod kuće dva puta u tjedan dana pobijediti najvećeg rivala, ali iako su većinu utakmice bili nadmoćni na terenu, na kraju to nisu naplatili.

- Ostaje žal da nismo naplatili bar bodom to što smo radili na utakmici. Dopustili smo da iz ničega dođe do kornera pa na kraju imaš osjećaj da je takva utakmica morala i biti da ostane gorak okus u nama Igrali smo kako jedan prvak mora igrati, kombinatorno, hrabro, sve se na kraju svelo na penal. Da smo zabili bi sve to što smo radili u klubu okrunili uvjerljivom pobjedom. Razočarani smo, ali ništa, dečki mogu biti zadovoljni većinom utakmice, izvući pouke i spremati se za utorak - pohvalio je trener Dinama svoju momčad.

Mogli su okruniti pobjedu da je Bruno Petković zabio iz penala, ali nakon toga sve je krenulo 'naopako' za aktualnog hrvatskog prvaka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nema pada. Imali smo jedanaesterac i potpunu kontrolu, nije Hajduk ozbiljnije zaprijetio. Poljuljao nas je jedanaesterac i dao na razmišljanje da smo mogli na dva razlike, a onda nešto zaluta, nešto pogriješiš i vraćaš protivnika u igru. Dogodi se. Zadovoljan sam zbog načina na koji smo odigrali i zaista nismo zaslužili ovaj poraz - prokomentirao je Bišćan pa se osvrnuo na izvođače penala:

- Nije najbolji trenutak za donositi te odluke, prespavat ćemo, pa hladne glave donositi odluke.

Dinamu sad slijedi daleko putovanje u Astanu gdje ih čeka utakmica pretkola Lige prvaka.

- Ako ćemo biti na ovom nivou, imat ćemo se čemu nadati i bit ćemo dobri. Pražnjenje je veliko jer smo izgubili nešto što smo zaslužili, to si je trebalo izbiti iz glave jer smo imali dvije najvažnije utakmice u sezoni, ali trebalo bi sve biti dobro. Ne brine me, bili smo energičniji nego prošlu utakmicu, vidi se da hvatamo formu, da smo bolji trkački, zadovoljan sam... OK, ovo je psihološki udarac, ali se moramo nositi s tim, prespavati noć, pa ako ćemo i protiv Astane biti na ovom nivou, bit će dobro - osvrnuo se Bišćan na europski susret.

Spominjala se i odgoda ligaške utakmice protiv Istre 1961, ali još ništa od toga.

- Ne. Za sada, ne - zaključio je trener Dinama.