Osijek predstavio bombastično pojačanje, brončanog iz Katra

U jeku rezultatske krize, NK Osijek je dobio značajno pojačanje. Među "bijelo-plave" je, po treći put u karijeri, došao Borna Barišić (33). Vijest koju je klub potvrdio na društvenim mrežama, izazvala je pozitivan odjek među navijačima dok se klub nalazi na dnu prvenstvene ljestvice. Bivši kapetan i brončani reprezentativac iz Katra stigao je kao slobodan igrač s ciljem da pomogne klubu u kojem je ponikao da izbori ostanak u eliti.

Pokretanje videa... 02:11 Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Od BSK-a do Glasgow Rangersa

Njegov nogometni put obilježen je s nekoliko povrataka u matični klub. Nakon što u juniorskom stažu nije dobio priliku u Gradskom vrtu, igrao je za BSK iz Bijelog Brda, da bi se potom prvi put vratio u bijelo-plavi dres. Uslijedila je epizoda u Dinamu u kojoj se nije nametnuo te posudba u Lokomotivi, a onda i drugi povratak u Osijek 2016. Tada je preuzeo kapetansku vrpcu i etablirao se kao jedan od vodećih lijevih bekova lige. Kroz 124 nastupa za Osijek zabio je osam golova i dodao 22 asistencije, a posebno se ističu njegovi nastupi protiv PSV-a u Europi.

Osijek: Druga utakmica 1. pretkola Europske lige između Osijeka i Petrocuba | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska je u Osijeku u 3. kolu skupine E kvalifikacija za EURO 2020. pobijedila Wales 2:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Te su ga igre u ljeto 2018. odvele u Glasgow Rangerse u transferu vrijednom oko 2,2 milijuna eura, na inzistiranje tadašnjeg trenera Stevena Gerrarda. U Škotskoj je ostvario zapažene uspjehe. Kroz šest sezona odigrao je 236 utakmica, postigao deset golova i imao 54 asistencije. Bio je ključni igrač momčadi koja je u sezoni 2020/21. osvojila naslov prvaka, a izabrali su ga u momčad sezone. Igrao je i finale Europske lige 2022. O svom vremenu u klubu rekao je:

- Taj klub je jedinstven. Kad ti se uvuče u srce, zauvijek tamo ostaje.

Ozljeda u Španjolskoj i dolazak na Opus Arenu

Nakon šest sezona u Glasgowu, u ljeto 2024. je kao slobodan igrač potpisao za turski Trabzonspor, a početkom godine otišao je na posudbu u španjolski Leganés. U debitantskom nastupu za španjolski klub doživio je tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata. Uslijedio je višemjesečni oporavak koji je proveo u Osijeku, trenirajući u uvjetima Opus Arene. Početkom rujna sporazumno je raskinuo ugovor s turskim klubom, čime je stvorio preduvjete za povratak u NK Osijek.

Njegov dolazak poklapa se s najavom trenera Željka Sopića o "ratnicima koji će vratiti Osijek tamo gdje pripada". Barišić se iskustvom i profilom igrača uklapa u takve najave. Već tjednima trenira s momčadi pa se očekuje da će biti u punoj spremi za početak proljetnog dijela sezone.

Očekuje se da će Barišićev povratak donijeti potrebno iskustvo i stabilnost momčadi u rezultatski teškom razdoblju. Pripreme počinju 3. siječnja, a nakon ciklusa u turskoj Antalyji, "bijelo-plave" čeka teško otvaranje drugog dijela sezone, derbi protiv Dinama na Opus Areni 25. siječnja. Bit će to prilika za Barišićev treći debi u dresu Osijeka.