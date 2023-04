Osijek predstavlja čak četvrtog trenera u ovoj sezoni. Stjepan Tomas dolazi u teškom trenutku

NK Osijek u utorak u 12 sati predstavit će čak četvrtog trenera ove sezone, Stjepana Tomasa. On će zamijeniti Borimira Perkovića koji je proveo sedam utakmica na klupi 'bijelo-plavih', a nije upisao ni pobjedu.

Tomas će se u podne obratiti medijima u Osijeku. Prijenos možete pratiti na 24sata.

Led je probio sportski direktor kluba Ivica Kulešević.

- Boro je doveden da napravimo rezultatski iskorak i da pokušamo spasiti sezonu koja je krenula u nespretnom smjeru. Nažalost, nije uspio. Napravio je neke dobre stvari, ali izostao je rezultatski uspjeh. Procijenili smo da više ne možemo nastaviti u tom smjeru, Tomasu smo ponudili posao trenera NK Osijeku i želim mu sve najbolje. Dolazi u nezgodnom trenutku, ali poznajem ga kao velikog radnika i borca.

- Pun sam entuzijazma i energije. Znam kakva je situacija i znam kakvu su očekivanja. Imam formulu da dovedem naš Osijek tamo gdje pripada - dodao je je Stjepan Tomas.

Koja je vaša formula za Osijek?

- Znamo da smo bez pobjede 11 utakmica. Bitno je vratiti samopouzdanje igračima i izvući maksimum na svim pozicijama. Imamo kvalitetne pojedince, nadam se da imam formulu za to i nadam se da ćemo sutra uzeti tri boda i prekinuti taj niz - komentirao je Tomas.

Prisutni novinari zatim su ponovno tražili Kuleševića za komentar. Tražili su objašnjenje i za interakciju s Kohortom nakon utakmice s Lokomotivom.

- U medijima je često negativni niz. Bio je i prije, u situaciji gdje se klub borio za ostanak svi smo se zajedno borili i ostali u ligi kasnim golom Barišića. Tad smo imali veliku podršku grada, javnosti i navijača. Ovakve stvari se događaju, nitko nije sretan zbog toga, na nama je da skupimo snagu i hrabrost. To krasi sportaše, a navijače još jednom apeliram da nam daju podršku. Sigurno su i oni izgubili strpljenje, ali svaka naša sljedeća utakmica je kvalifikacijska za Europu. Zato smo doveli trenera koji je igrao i radio u okolnostima gdje je veliki pritisak navijača i medija.

Foto: Matija Milanovic/PIXSELL

- Moj izlazak navijača sigurno nije potaknut da amnestiram sebe. Nitko ne može amnestirati sportskog direktora nakon 11 utakmica bez pobjede. Uobičajeno je da nakon svake utakmice idem u svlačionicu, a zatim sam vidio da su igrači krenuli prema publici. Osjećao sam potrebu da im se i ja pridružim i dam podršku u teškim trenucima. Svi smo bili nesretni, kad sam došao na pola puta, igrači su bili na pola puta prema svlačionici... Ne smatram da je nešto loše da sportski direktor izađe pred navijače. Nikoga nisam htio uvrijediti, mislim da to nisam ni napravio, da li sam se dobro snašao u jednom trenutku dok sam bio ispred njih? To je jako teško reći. To nisu uobičajene situacije. Ako će netko protumačiti da sam stavio ruke na leđa i da je to znak moje bahatosti - žao mi je. Da li sam slao neke puse kako bi nekoga uvrijedio? To mi nije bila namjera... Sad poručujem da ne bježim od svoje odgovornosti. Imamo šest kola do kraja i nadamo se da ćemo ostvariti osnovne ciljeve. Vjerujemo u momčad koju imamo - rekao je Kulešević, pa dodao.

- U zimskom roku smo napravili što smo napravili. Prodali smo i riješili se dosta igrača. To je bilo zadano i zacrtano. Nisam prodao igrače zato što mi se prodavalo. To je bila obaveza i zadana tema. Najavio sam po dolasku da ćemo ići u prestrukturiranje kluba. U posljednje tri godine napravili smo puno toga kako bi ostvarili naše želje - titula, kup i grupna faza Europe. Nažalost, nismo to ostvarili...

- U trenutku kad smo shvatili da tako ne može dalje. Sustav je bio neodrživ, napravili smo zaokret i novu strategiju.. Apelirao sam da će za to trebati puno strpljenja. Naravno da je teško navijače toliko strpljenja, posebno nakon deset tjedana bez pobjede. To je teško i meni kao frontmenu ovog projekta. Međutim, i dalje tvrdim da imamo dovoljno dobru momčad. Nitko mi ne može reći da napad s Mierezom, Lovrićem i Caktašem, veznim redom s Jugovićem, Jejašmićem da nije dovoljno dobra momčad. Nažalost, imali smo sportske nesreće. Sad je na nama da izvučemo sezonu - pričao je Kulešević.

