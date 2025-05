Osijek pronašao zamjenu Joseu Botu: Nakon mjeseci traženja predstavili sportskog direktora

Alen Petrović preuzeo je dužnost sportskog direktora Osijeka, objavili su iz kluba. “Bijelo-plavi” od kraja prošle godine traže nasljednika Joseu Boti, nakon što je Portugalac napustio Osijek i preselio u brazilski Flamengo. Petroviću će ovo biti treći mandat na toj funkciji, nakon što je prethodna dva odradio od 2005. do 2009. te od 2016. do 2020. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:37 NK Osijek vs HNK Hajduk Split 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Kažu ljudi da odluke nije mudro donositi srcem nego glavom. No, kada je Osijek u pitanju, ne mogu drugačije nego razmišljati srcem. Vraćam se jer je NK Osijek moj klub. Ovdje je igrao moj pokojni otac, ja sam bio kapetan, a nakon igračke karijere i sportski direktor u dva navrata. NK Osijek mi je oduvijek u srcu, on je iznad svih nas i kada nije baš sve idealno, ne okrećeš mu leđa, nego dolaziš pomoći. Nisam čovjek od velikih najava, no mogu obećati da ću učiniti sve da postavimo ovaj klub na mjesto koje mu u hrvatskom nogometu pripada. Vjerujem da to mogu i zato sam ovdje. Nema koristi od gledanja unatrag. Okrećemo se onome što imamo sada i onome što želimo napraviti u budućnosti - izjavio je Petrović na predstavljanju.

Osijek se prije dva kola nalazio u vrlo lošoj situaciji na pretposljednjem mjestu prvenstvene ljestvice, no pobjedama protiv Rijeke i Hajduka malo se podigao i unio dozu optimizma u inače poraznu sezonu prema standardima kluba iz “velike četvorke”. Novi sportski direktor istaknuo je i želju da momčad dobije jasniji identitet, koji će obilježiti igru “bijelo-plavih”.

Foto: NK Osijek

- Prvenstveno želim da Osijek ima identitet, da se zna tko smo i što želimo, da igramo prepoznatljiv i moderan nogomet te da znamo kakve igrače razvijamo. Škola nogometa je temelj. Tu imamo puno posla, ali i potencijala. Grijeh je ne iskoristiti ovaj naš kamp i uvjete koje imamo. Moj je cilj da iz naše Škole dolaze igrači za prvu momčad, ali i za europsku scenu. Naravno, moramo dovoditi i pojačanja, ali to moraju biti igrači koji čine razliku na terenu. Sve to skupa zahtijeva sustav, znanje i ozbiljan rad, ali i određeno vrijeme. Veselim se novoj prilici da s još većim iskustvom ponovno stvorimo igrački kadar koji će biti konkurentan, na ponos i kluba i navijača.

'Bitno je stvoriti koheziju s navijačima'

U posljednje vrijeme Opus arenom odjekuju povici “Uprava odlazi!”, a s tribina se povremeno čuje i pjesma “Ustani Bane”, koja jasno pokazuje što navijači misle o mađarskim vlasnicima kluba.

- Navijači su duša kluba i želja mi je da se ponovno stvori ona prava kohezija momčadi na terenu i ljudi na tribinama. Kada svi dišu zajedno, tada možemo pomicati granice. Naravno, moramo raditi timski – bez toga nema rezultata. Bitno je izgraditi zdrav, profesionalan odnos s trenerom i stručnim stožerom, sportskim sektorom te sa svima u klubu i gradu jer samo zajedništvom možemo ostvariti ono što svi želimo, da Osijek bude jak, stabilan i ponosan klub - rekao je Petrović.

Foto: NK Osijek

Zadovoljstvo ovakvim razvojem događaja izrazio je i predsjednik Uprave Osijeka Ferenc Sakalj, koji je upravo on bio taj koji je pozvao Petrovića na povratak.

- Alen je naš stari-novi sportski direktor. Surađivali smo dugo, već smo i prijatelji, pa mogu reći da je od 2016., kada smo kao novi vlasnici preuzeli klub, on uvijek bio “naš čovjek”. Svakako će imati podršku. Odlučili smo se ponovno za njega i vjerujem da smo povukli pravi potez. Svi smo ovdje kako bismo mu pomogli u njegovom radu. Povjeravamo mu sportski sektor, za koji smo uvjereni da će ga voditi najbolje što zna i može.

Petrovića odmah očekuje velik posao i brojni izazovi. Njegov novi mandat počinje s prvim danom svibnja i već se razmišlja o konkretnim koracima.

- Ova sezona je pri kraju, a pripreme za novu brzo će početi. Trebat će složiti momčad. Naš sportski direktor već će ovog vikenda biti na nekim utakmicama kako bi skautirao potencijalna pojačanja - dodao je Sakalj.

Petrović neće biti fokusiran samo na prvu momčad. Naglasak će biti i na radu s mlađim uzrastima i organizaciji akademije.

- Razgovaramo o skautskoj službi te o što boljoj organizaciji unutar naše Akademije. To nam je iznimno važno – imati vlastiti izvor igrača i više se osloniti na potencijal koji razvijamo u Školi nogometa. To se u Osijeku uvijek pokazalo kao dobra strategija, pa i u tom segmentu želimo učiniti najviše što možemo - zaključio je Sakalj.