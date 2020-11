Boje dresa simboliziraju Osijek i Slavoniju, a za njegovu izradu zaslu\u017ean je ma\u0111arski proizvo\u0111a\u010d 2Rule, koji je ujedno i novi tehni\u010dki sponzor Osijeka.\u00a0

- Prvi puta ove sezone Osje\u010dani \u0107e zaigrati u novim crno-zlatnim dresovima! To nam je tre\u0107a garnitura za ovu natjecateljsku godinu, nakon bijelo-plave i one bijele. Motiv se mo\u017ee prona\u0107i i u poznatoj poruci i stihu 'Ima snagu zlatnog \u017eita', \u0161to simbolizira na\u0161 Osijek i Slavoniju. Dakle, i u tomu treba tra\u017eiti poveznicu i odgovor na pitanje za\u0161to ba\u0161 zlatna u spoju s crnom - napisali su na slu\u017ebenoj stranici NK Osijek.

Tradicionalno bijelo-plavi Osje\u010dani, prvi put u povijesti zaigrat \u0107e u novim dresovima ovu subotu u 17:05 sati gdje \u0107e svoju snagu i kvalitetu odmjeriti s Hajdukom.\u00a0

Osijek protiv Hajduka u novom ruhu: Predstavio crni dres...

Subotnji derbi na Poljudu, između Hajduka i Osijeka, bit će premijera novih osječkih crno-zlatnih dresova. Nova garnitura sportske opreme, s novim bojama, 'ima snagu zlatnog žita'

<p>Uoči derbija na Poljudu, između <strong>Osijeka i Hajduka</strong>, Slavonci će zaigrati u novim dresovima crno-zlatne kombinacije koji, moramo priznati, izgledaju odlično.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Damjan Bohar u Osijeku</strong></p><p>Nova garnitura sportske opreme za ovu natjecateljsku godinu, nakon bijelo-plave i one bijele <strong>'ima snagu zlatnog žita'</strong>, a čuveni stih iz pjesme 'Moja Domovina', službeni je slogan premijere novog dresa. </p><p>Boje dresa simboliziraju Osijek i Slavoniju, a za njegovu izradu zaslužan je mađarski proizvođač <strong>2Rule</strong>, koji je ujedno i novi tehnički sponzor Osijeka. </p><p>- Prvi puta ove sezone Osječani će zaigrati u novim crno-zlatnim dresovima! To nam je treća garnitura za ovu natjecateljsku godinu, nakon bijelo-plave i one bijele. Motiv se može pronaći i u poznatoj poruci i stihu 'Ima snagu zlatnog žita', što simbolizira naš Osijek i Slavoniju. Dakle, i u tomu treba tražiti poveznicu i odgovor na pitanje zašto baš zlatna u spoju s crnom - napisali su na službenoj stranici NK Osijek.</p><p>Tradicionalno bijelo-plavi Osječani, prvi put u povijesti zaigrat će u novim dresovima ovu subotu u 17:05 sati gdje će svoju snagu i kvalitetu odmjeriti s Hajdukom. </p>