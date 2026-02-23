Obavijesti

ČEKAJU SE PROMJENE

Osijek u potrazi za trenerom: Sopić je ‘preživio' nedjelju, danas stiže konačna presuda!?

Piše Hrvoje Tironi,
Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prilično je izvjesno kako će Sopić danas postati 'bivši', a čelni ljudi Osijeka biraju između dva imena. Na klupu fenjeraša HNL-a zasjest će Zoran Zekić ili Jozsef Boszik

Admiral

Na putu prema dole. Popularnu pjesmu Pips, Chips & Videoclipsa koja datira iz 1997. godine ovih dana, pa i mjeseci možemo povezati s trenutačnim stanjem na Opus Areni. Osijek tone, svakim danom sve dublje. Nogometaši Željka Sopića poraženi su u 23. kolu HNL-a kod Lokomotive 3-1, Osječani su još jednom potpuno razočarali svoje navijače. I sad i oni najoptimističniji navijači kluba s Drave sanjaju crne snove, veliko je pitanje može li ova momčad više.

Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
4
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Željko Sopić nije donio određene pomake u igru Osijeka, rezultata i dalje nema. Dapače, u dosadašnjih 12 prvenstvenih dvoboja na klupi Osijeka dohvatio je tek osam bodova. Razočaravajuće. Osijek je u tom periodu upisao jednu pobjedu, pet remija i čak šest poraza. Za pretposljednjim Vukovarom zaostaju tri boda, ali Čabrajina momčad posljednjih tjedana djeluje puno ozbiljnije, puno moćnije, puno organiziranije. Sopić s Osijekom osvaja 0,67 bodova po utakmici u prosjeku, za ostanak u ligi to je - premalo.

JEDAN U NIZU FOTO Očaj i nevjerica: Ovako su Sopić i suradnici doživjeli poraz
FOTO Očaj i nevjerica: Ovako su Sopić i suradnici doživjeli poraz

Aktualni trener mirno je preživio jučerašnji dan iz jednostavnog razloga što u nedjelju nikoga nije bilo u klubu. Nova predsjednica uprave, Mađarica Alexandra Vegh, tako će danas donijeti važnu presudu, odlučiti o budućnosti Željka Sopića. A opći je dojam kako mu se loše piše, kako je jučerašnji dan "preživio" jer je bila - nedjelja.

KRIZA U OSIJEKU Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru
Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru

Na Opus Areni žele novoga trenera, nove vjetrove s kojima bi stigle velike promjene. Točnije, s kojima bi započela osječka nogometna renesansa. U kuloarima oko kluba vrte se dva imena, jedna (ona mađarska) struja voljela bi na klupi vidjeti 38-godišnjeg Mađara Jozsefa Bozsika, dok je glavna želja Osječana Zoran Zekić. Ali prvo na Opus Areni trebaju dobro promisliti, donijeti odluku oko Željka Sopića, pa vidjeti s kojim bi trenerom za vikend dočekali Vukovar... 

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

