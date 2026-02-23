Osijek u potrazi za trenerom: Sopić je ‘preživio' nedjelju, danas stiže konačna presuda!?

Na putu prema dole. Popularnu pjesmu Pips, Chips & Videoclipsa koja datira iz 1997. godine ovih dana, pa i mjeseci možemo povezati s trenutačnim stanjem na Opus Areni. Osijek tone, svakim danom sve dublje. Nogometaši Željka Sopića poraženi su u 23. kolu HNL-a kod Lokomotive 3-1, Osječani su još jednom potpuno razočarali svoje navijače. I sad i oni najoptimističniji navijači kluba s Drave sanjaju crne snove, veliko je pitanje može li ova momčad više.

Željko Sopić nije donio određene pomake u igru Osijeka, rezultata i dalje nema. Dapače, u dosadašnjih 12 prvenstvenih dvoboja na klupi Osijeka dohvatio je tek osam bodova. Razočaravajuće. Osijek je u tom periodu upisao jednu pobjedu, pet remija i čak šest poraza. Za pretposljednjim Vukovarom zaostaju tri boda, ali Čabrajina momčad posljednjih tjedana djeluje puno ozbiljnije, puno moćnije, puno organiziranije. Sopić s Osijekom osvaja 0,67 bodova po utakmici u prosjeku, za ostanak u ligi to je - premalo.

Aktualni trener mirno je preživio jučerašnji dan iz jednostavnog razloga što u nedjelju nikoga nije bilo u klubu. Nova predsjednica uprave, Mađarica Alexandra Vegh, tako će danas donijeti važnu presudu, odlučiti o budućnosti Željka Sopića. A opći je dojam kako mu se loše piše, kako je jučerašnji dan "preživio" jer je bila - nedjelja.

Na Opus Areni žele novoga trenera, nove vjetrove s kojima bi stigle velike promjene. Točnije, s kojima bi započela osječka nogometna renesansa. U kuloarima oko kluba vrte se dva imena, jedna (ona mađarska) struja voljela bi na klupi vidjeti 38-godišnjeg Mađara Jozsefa Bozsika, dok je glavna želja Osječana Zoran Zekić. Ali prvo na Opus Areni trebaju dobro promisliti, donijeti odluku oko Željka Sopića, pa vidjeti s kojim bi trenerom za vikend dočekali Vukovar... 