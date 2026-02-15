Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru

Osijeku nikako da krene. Posljednja su momčad HNL-a sa 17 bodova i samo tri pobjede u 22 kola hrvatskog prvenstva. Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz, prenosi Index.

Sopić je stigao na klupu nakon Simona Rožmana koji je dobio razrješenje s dužnosti krajem listopada zbog loših rezultata. Očekivala se šok terapija i bijeg Osijeka prema vrhu tablice, ali uslijedilo je razočaranje i nastavak kalvarije od sezone.

Sopić je "bijelo-plave" vodio u 12 utakmica i pobijedio samo jednu. Pet ih je remizirao, a šest izgubio. Koristio je 34 igrača, ali nikako da pronađe dobitnu kombinaciju u Osijeku, a posljednjih tjedana je iz momčadi odstranjen kapetan Marko Malenica zbog sukoba s trenerom.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani navodno već pregovaraju s potencijalnim zamjenama, a to bi bili Dino Skender (42) ili Mario Gregurina (37), trener Slaven Belupa.

Osijeku pretposljednji Vukovar bježi dva boda, ali osmoplasirana Gorica već je šest bodova udaljena. U idućem kolo Osječani idu na noge Lokomotivi na Maksimir, a pitanje je hoće li je Sopić dočekati na klupi.