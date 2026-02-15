Obavijesti

Sport

Komentari 2
KRIZA U OSIJEKU

Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru
2
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijeku pretposljednji Vukovar bježi dva boda, ali osmoplasirana Gorica već je šest bodova udaljena. U idućem kolo Osječani idu na noge Lokomotivi na Maksimir, a pitanje je hoće li je Sopić dočekati na klupi

Admiral

Osijeku nikako da krene. Posljednja su momčad HNL-a sa 17 bodova i samo tri pobjede u 22 kola hrvatskog prvenstva. Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz, prenosi Index

Sopić je stigao na klupu nakon Simona Rožmana koji je dobio razrješenje s dužnosti krajem listopada zbog loših rezultata. Očekivala se šok terapija i bijeg Osijeka prema vrhu tablice, ali uslijedilo je razočaranje i nastavak kalvarije od sezone. 

Sopić je "bijelo-plave" vodio u 12 utakmica i pobijedio samo jednu. Pet ih je remizirao, a šest izgubio. Koristio je 34 igrača, ali nikako da pronađe dobitnu kombinaciju u Osijeku, a posljednjih tjedana je iz momčadi odstranjen kapetan Marko Malenica zbog sukoba s trenerom. 

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani navodno već pregovaraju s potencijalnim zamjenama, a to bi bili Dino Skender (42) ili Mario Gregurina (37), trener Slaven Belupa. 

Osijeku pretposljednji Vukovar bježi dva boda, ali osmoplasirana Gorica već je šest bodova udaljena. U idućem kolo Osječani idu na noge Lokomotivi na Maksimir, a pitanje je hoće li je Sopić dočekati na klupi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji
FOTO: JUTTA LEERDAM

Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. U nedjelju je osvojila srebro na 500 m

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026