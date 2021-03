Onako snažan, 'nabrijan' i brz prava je napast za protivničke obrane. Pun energije, jedan od onih igrača koji se od prve do posljednje minute ne gasi. I uz to, što je najvažnije, neumoljivo trpa.

Osijek je izvukao pravi jackpot dovođenjem Argentinca Ramona Miereza (23) koji je najbolji strijelac HNL-a s 18 golova. Za to su mu trebale tek 22 utakmice i upravo je on jedan od razloga zašto su Osječani i dalje s Dinamom u utrci za naslov. Za usporedbu, Antonio Mirko Čolak je prošle sezone bio najbolji strijelac s 20 bodova, a sezonu ranije Caktaš je brojao do 19.

Obzirom na njegovu formu, gotovo je sigurno da će Mierez nadmašiti njihov učinak, a ako potegne u dvije brzine više, možda uspije srušiti i rekord Eduarda da Silve iz 2006/2007 kada je utrpao rekordna 34 gola.

Osim toga što je najbolji strijelac HNL-a, Mierez se može pohvaliti još jednim nevjerojatnim ostvarenjem, a to je da je drugi najbolji argentinski strijelac u Europi! I to uz bok velikom Leu Messiju koji je zabio 23 gola uz 10 asistencija u 26 utakmica. Leo je druga dimenzija i kategorija za sebe, ali zato je Ramon potukao ostalu konkurenciju.

Argentinci su poznati nogometni majstori od kojih su neki ostavili ogroman trag u Europi, ali i u takvoj konkurenciji Osijekov El Toro je uspio nadmašiti i Interova Lautara Martineza koji je zabio 'tek' 14 golova, Lucas Alario iz Bayerna je na devet golova, a daleko iza su Kun Agüero i Paulo Dybala koji su propustili veći dio sezone zbog ozljeda. Naravno, lige petice su nekoliko nivoa više iznad HNL-a i nemoguće ih je uspoređivati, ali svakako je ovo veliko priznanje za osječkog strijelca.

I to je dokaz kakav jackpot je Osijek izvukao. Mierez je došao na posudbu iz Alavesa, Osijek ga može otkupiti za 2,5 milijuna era, a iako je odšteta poprilično visoka i za Osječane, vrlo vjerojatno je da će to klub iz Gradskog vrta napraviti jer je u ovome trenutku gotovo nemoguće pronaći igrača takvog kalibra koji garantira više od dvadeset golova po sezoni. I još uz to, ako Mierez ovako nastavi, Osijek bi na njemu za nekoliko godina mogao dobiti 'masne novce'.

Pa obzirom na sve činjenice, tih 2,5 milijuna eura ispadnu 'bagatela'.