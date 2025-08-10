Obavijesti

NAKON REMIJA S RIJEKOM

Osijekovi navijači: 'Sreća da Shelbourne ne igra HNL'. 'Više je Rožman pretrčao od Tourea'

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Nek Osijek ovako igra svaku tekmu ja sam zadovoljan! Kad tad se ovakva igra mora naplatiti. A i ne sjećam se kada smo napravili ovoliko izrađenih akcija i šansi! Falio je samo napadač da utrpa nešto", jedan je od komentara

Iako je Osijek nadigrao Rijeku u drugom poluvremenu derbija na Opus Areni, utakmica je završila 0-0. Navijači "bijelo-plavih" podijeljenih su mišljenja, donosimo reakcije. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek - Rjeka 0-0 01:28
Osijek - Rjeka 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

  • "Nek Osijek ovako igra svaku tekmu ja sam zadovoljan! Kad tad se ovakva igra mora naplatiti. A i ne sjećam se kada smo napravili ovoliko izrađenih akcija i šansi! Falio je samo napadač da utrpa nešto"
  • "Kakva fenomenalna igra i borba Osijeka!"
  • "Ova momčad ima potencijala, ali kao da je na momente u nekom grču"
  • "Borba se vidi, ali ne bi do sutra zabili gol..."
  • "Čolina klasa iznad, uljepšao je tekmu..."
  • "Više je trener Rožman pretrčao na klupi od ovog Tourea"
  • "Ovaj 'Tabure' je igrač manje"
  • "Toure, ne obaziri se na pozitivne komentare"
  • "Sreća da Shelbourne ne igra HNL"
  • "Čolina je pokazao znanje u ovih pet minuta. Bit će to vrh"
  • "Oštećeni smo za penal! Ono je čista ruka..."
  • "Šteta za ove dvije utakmice da nije igrao Jakupović", neki su od komentara Osijekovih navijača.
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U idućem kolu igraju protiv Varaždina u gostima. 

