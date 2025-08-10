"Nek Osijek ovako igra svaku tekmu ja sam zadovoljan! Kad tad se ovakva igra mora naplatiti. A i ne sjećam se kada smo napravili ovoliko izrađenih akcija i šansi! Falio je samo napadač da utrpa nešto", jedan je od komentara
NAKON REMIJA S RIJEKOM
Osijekovi navijači: 'Sreća da Shelbourne ne igra HNL'. 'Više je Rožman pretrčao od Tourea'
Iako je Osijek nadigrao Rijeku u drugom poluvremenu derbija na Opus Areni, utakmica je završila 0-0. Navijači "bijelo-plavih" podijeljenih su mišljenja, donosimo reakcije.
- "Nek Osijek ovako igra svaku tekmu ja sam zadovoljan! Kad tad se ovakva igra mora naplatiti. A i ne sjećam se kada smo napravili ovoliko izrađenih akcija i šansi! Falio je samo napadač da utrpa nešto"
- "Kakva fenomenalna igra i borba Osijeka!"
- "Ova momčad ima potencijala, ali kao da je na momente u nekom grču"
- "Borba se vidi, ali ne bi do sutra zabili gol..."
- "Čolina klasa iznad, uljepšao je tekmu..."
- "Više je trener Rožman pretrčao na klupi od ovog Tourea"
- "Ovaj 'Tabure' je igrač manje"
- "Toure, ne obaziri se na pozitivne komentare"
- "Sreća da Shelbourne ne igra HNL"
- "Čolina je pokazao znanje u ovih pet minuta. Bit će to vrh"
- "Oštećeni smo za penal! Ono je čista ruka..."
- "Šteta za ove dvije utakmice da nije igrao Jakupović", neki su od komentara Osijekovih navijača.
U idućem kolu igraju protiv Varaždina u gostima.
