Osijekovi navijači: 'Sreća da Shelbourne ne igra HNL'. 'Više je Rožman pretrčao od Tourea'

Iako je Osijek nadigrao Rijeku u drugom poluvremenu derbija na Opus Areni, utakmica je završila 0-0. Navijači "bijelo-plavih" podijeljenih su mišljenja, donosimo reakcije.

"Nek Osijek ovako igra svaku tekmu ja sam zadovoljan! Kad tad se ovakva igra mora naplatiti. A i ne sjećam se kada smo napravili ovoliko izrađenih akcija i šansi! Falio je samo napadač da utrpa nešto"

"Kakva fenomenalna igra i borba Osijeka!"

"Ova momčad ima potencijala, ali kao da je na momente u nekom grču"

"Borba se vidi, ali ne bi do sutra zabili gol..."

"Čolina klasa iznad, uljepšao je tekmu..."

"Više je trener Rožman pretrčao na klupi od ovog Tourea"

"Ovaj 'Tabure' je igrač manje"

"Toure, ne obaziri se na pozitivne komentare"

"Sreća da Shelbourne ne igra HNL"

"Čolina je pokazao znanje u ovih pet minuta. Bit će to vrh"

"Oštećeni smo za penal! Ono je čista ruka..."

"Šteta za ove dvije utakmice da nije igrao Jakupović", neki su od komentara Osijekovih navijača.

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U idućem kolu igraju protiv Varaždina u gostima.