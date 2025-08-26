Na jednoj tribini Opus Arene pojavio se natpis "more je voda", što je poznata fraza koja Splićane, ali i sve Dalmatince "izbaci iz takta". Tako je bilo i sada pa su na isti način uzvratili u komentarima
Osječani 'bocnuli' hajdukovce transparentom, oni im uzvratili: 'Onda se kulen radi od piletine'
Osijek je izgubio u četvrtom kolu HNL-a od Hajduka na domaćem terenu te još uvijek nije zabio gol u novoj sezoni. Loš početak za momčad Simona Rožmana te će se uskoro morati izvaditi iz napadačke krize. Derbi je na momente bio energičan s puno šansi, a na momente čvrst s malo prilika, no zato je atmosfera na tribinama bila sjajna. Uz navijačke skupine na jugu i sjeveru, na jednoj od tribina Osijeka pojavio se jedan transparent koji je izazvao zanimljive komentare na društvenim mrežama.
"More je voda", pisalo je na transparentu koji se pojavio na utakmici, a koji je kasnije objavljen na društvenim mrežama. Cilj Osječana bio je ovom porukom malo isprovocirati Splićane, za koje je poznato da ne vole kada neko more nazove vodom, a tako je i u većini Dalmatinskih gradova. Zanimljiv "štos" navijača Osijeka, a u komentarima su se javili navijači Hajduka koji su istom mjerom uzvratili Osječanima.
Ovo su neki od komentara:
- "Osijek je zadnji"
- "A kulen je od piletine"
- "Pusti šarana u tu vodu pa će proći isto kao i Osijek"
- "3 boda pade u vodu"
- Provokacije koje bi se trebale češće koristiti umjesto vrijeđanja i pljuvanja. Nekoga provociraš i nasmiješ i daš mu izazov da te na sličan način bocne nazad. Sve u prijateljskom duhu…. Bravo."
- "Odlična zezancija. FK Eszek je loše počeo ove godine. Osim što služi za pranje novaca Mađarima, mogao bi dati i koji gol."
- "Voda 0, More 2"
- "Kulen je isto što i parizer"
- "Flaširajte ga onda"
- "Onda je i burek od sira"
