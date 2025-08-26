Osječani 'bocnuli' hajdukovce transparentom, oni im uzvratili: 'Onda se kulen radi od piletine'

Osijek je izgubio u četvrtom kolu HNL-a od Hajduka na domaćem terenu te još uvijek nije zabio gol u novoj sezoni. Loš početak za momčad Simona Rožmana te će se uskoro morati izvaditi iz napadačke krize. Derbi je na momente bio energičan s puno šansi, a na momente čvrst s malo prilika, no zato je atmosfera na tribinama bila sjajna. Uz navijačke skupine na jugu i sjeveru, na jednoj od tribina Osijeka pojavio se jedan transparent koji je izazvao zanimljive komentare na društvenim mrežama.

"More je voda", pisalo je na transparentu koji se pojavio na utakmici, a koji je kasnije objavljen na društvenim mrežama. Cilj Osječana bio je ovom porukom malo isprovocirati Splićane, za koje je poznato da ne vole kada neko more nazove vodom, a tako je i u većini Dalmatinskih gradova. Zanimljiv "štos" navijača Osijeka, a u komentarima su se javili navijači Hajduka koji su istom mjerom uzvratili Osječanima.

Ovo su neki od komentara:

"Osijek je zadnji"

"A kulen je od piletine"

"Pusti šarana u tu vodu pa će proći isto kao i Osijek"

"3 boda pade u vodu"

Provokacije koje bi se trebale češće koristiti umjesto vrijeđanja i pljuvanja. Nekoga provociraš i nasmiješ i daš mu izazov da te na sličan način bocne nazad. Sve u prijateljskom duhu…. Bravo."

"Odlična zezancija. FK Eszek je loše počeo ove godine. Osim što služi za pranje novaca Mađarima, mogao bi dati i koji gol."

"Voda 0, More 2"

"Kulen je isto što i parizer"

"Flaširajte ga onda"

"Onda je i burek od sira"