Osječki dijamant: Mi smo sada pokazali tko je Real Madrid...

Posljednjih dana talijanski mediji raspisali su se kako Inter, Milan i Atalanta žele dovesti Antona Matkovića (18), novog Marija Mandžukića. Ložu Opus Arene napunili su brojni skauti koji su došli iz prve ruke uvjeriti se tko je taj novi dijamant hrvatskog nogometa. I sve mu je to poslužilo kao fenomenalni poticaj jer je u ključnom trenutku odigrao najbolju utakmicu u karijeri!

Osijek je pobijedio Lokomotivu 3-1 u 33. kolu HNL-a i tako joj tri kola prije kraja pobjegao na plus četiri u utrci za četvrto mjesto koje vodi u Europu. Ramon Mierez zabio je 18. gol u sezoni i tako praktički osigurao titulu najboljeg strijelca lige, a čudesnu utakmicu odigrao je 18-godišnji Anton Matković koji je utrpao dva gola, izazvao delirij Opus Arene i stvorio zazubice brojnih skauta koji su u Osijek došli samo zbog njega.

- Ovako trebamo nastaviti i ne trebamo poletjeti, moramo ostati na zemlji, a meni to nije problem. Ja sam skroman dečko. Bili smo bolji, a bilo nam je puno lakše nakon crvenog kartona (u 56. minuti isključen Bartolec, nap. ur.). Prije utakmice su govorili da je Lokomotiva za nas Real Madrid, a mi smo pokazali tko je Real Madrid - rekao je Matković nakon briljantne predstave.

'Matković je prije godinu dana igrao stopera'

Ovo mu je bio četvrti gol u 15 utakmica, a ovaj mladić se može pohvaliti kako je zabijao Hajduku i Dinamo i to na njihovom terenu. Matković je budućnost hrvatskog nogometa i kada se uzme u obzir talent, disciplina i energija koju ima, nitko neće pogriješiti ako kaže da bi jednog dana mogao igrati u najvećim europskim klubovima. Osijek će na njemu zaraditi milijune, to je već sada neosporno, ali tek mu je 18 godina. Žele da ostavi trag u klubu, da ga digne u visine, a onda se on sam vine u europsku elitu.

Oduševljen Matkovićem bio je i trener Osijeka Zoran Zekić.

- Njega prati sv. Ante, igra fantastičan nogomet. Nije on ni svjestan svoje snage. Naravno, ima tu još nedostataka, ali zaslužio je ovo. Svaki dan mu govorimo da ima još puno stvari za popraviti. Dobro je odgojen, pravi je profesionalac. Neki dan smo igrali jednu prijateljsku utakmicu, a on mi je rekao: "Treneru, ja sam ovdje prije godinu i pol dana igrao u juniorima, i to stopera." Ovaj klub je prije žurio s prodajom igrača, a u ovom trenutku se nadam da će i Anton i njegovi agenti i roditelji biti prizemni i da će shvatiti da u Osijeku može jako lijepo odrasti - rekao je Zekić.

Mierezu je možda bolje da ostane u Osijeku

Osijek nije isti bez Ramona Miereza i u klubu rade sve kako bi ga zadržali. Ponudili su mu novi, poboljšani ugovor.

- Razgovarali smo neki dan i rekao sam mu da dobro razmisli hoće li negdje imati ljubavi i podrške kao ovdje. Jako nam puno znači. Prošao je puno klubova i normalno je da razmišljaš o svemu kad dobro igraš i kad dobro zabijaš. Ali ako nije neka velika razlika, možda mu je bolje da ostane tu jer je ovo već njegov grad i priča fantastično hrvatski. Uvjeren sam da će to dobro ispasti.

A o utakmici je Zekić rekao:

- Danas je bila sinergija navijača i igrača, uživali smo svi. Prolaze me trnci samo dok pričam o tome, nadam se da će ovoga biti više i da ćemo svi još više uživati. Da nije bilo Čavline na golu, utakmica bi završila s puno više golova u mreži Lokomotive. Nakon toliko propuštenih prilika naravno da se čovjek boji... Potencira se stalno kako je Lokomotiva mlada momčad, a nama je danas prosječna dob onih koji su igrali 23,4 godine, njima 25,5 godina - rekao je trener Osijeka.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja svjestan je da je njegova momčad dobro i prošla.

- Prvo poluvrijeme nas je spasio Bog... Nismo bili dobri, Osijek nas je izdominirao u svemu. Bila je ovo jedna od najgorih utakmica u tri godine koliko sam na klupi Lokomotive. Sigurno jedna od dvije najgore. Agresijom, voljom i željom Osijek je bio bolji. Predaleko smo stajali od igrača, nismo mogli složiti dva-tri pasa, od mojih igrača mogu izdvojiti Čavlinu, Mersinaja i Marića. Momčadski smo podbacili i više od poraza nismo zaslužili.

Osijek ima četiri boda viška i sve u svojim rukama tri kola prije kraja, ali lokosi imaju lakši raspored.

- Tih težih i lakših rasporeda sam se naslušao u karijeri. Svaka je utakmica teška, a nisam vidoviti Milan da znam kako će utakmica završiti - nasmijao se Čabraja.