Osječki talent operirao koljeno, slijedi dugotrajan oporavak...

Anton Matković (20) nema sreće s ozljedama. Veliki talent Osijeka već je prolazio bolne oporavke, a sada je došao novi peh. U utakmici protiv Varaždina pukli su mu križni ligamenti i to sada na lijevom koljenu. Napravio je krivi potez na utakmici i odmah osjetio da nešto nije u redu. Teren je napustio šepajući, magnetna rezonanca potvrdila je najgori scenarij, a sada je obavio i operaciju. Ponovo ga čeka dug period oporavka.

"Anton Matković uspješno je operiran nakon teže ozljede koljena koju je zadobio u utakmici protiv Varaždina na Opus Areni. Operativni zahvat na rekonstrukciji prednjih križnih ligamenata prošao je u najboljem redu i mladi napadač naše momčadi brzo je napustio bolnicu i krenuo s kućnim oporavkom. Jasno je da ga čeka duža stanka, međutim, Anton je već pokazao i snagu i ustrajnost prilikom iste situacije koju je imao s drugim koljenom prošle kalendarske godine.

Tako će sigurno biti i ovaj puta jer je naš mladi napadač odlučan i ustrajan prevladati situaciju koje se, nažalost, događaju tijekom sportske karijere. Sigurno je da će imati sve uvjete za potpuni oporavak i veliku podršku tijekom procesa rehabilitacije koji je pred njim. Svi u NK Osijek želimo mu da što lakše i uspješnije prođe kroz ovo razdoblje u kojem ga neće biti na nogometnom terenu, sigurni da će nam se vratiti potpuno spreman za nove zajedničke izazove!", napisao je Osijek u priopćenju.

Ove je sezone za "bijelo-plave" nastupio 18 puta i zabio jedan gol te jedan namjestio, a ugovor ga s klubom veže do ljeta 2027. Prema Transfermarktu vrijedi čak tri milijuna eura. Matković je bio velika želja Dinama na ljeto i uvelike se pričalo kako bi mogao doći u Zagreb kako bi donio dodatnu opciju u napadu. Nova ozljeda donijela je velike upitnike oko toga gdje će nastaviti karijeru. Oporavak će biti dug, a na teren će, vjerojatno, tek na polovici iduće sezone.