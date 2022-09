Dalmatinski derbi: Hajdukovci, ne smijete na zapad Šubićevca!

Ništa ne motivira Šibenčane za dolazak na Šubićevac kao utakmica s najbližim susjedom Hajdukom. I to ne samo navijače Šibenika, nego i navijače Hajduka koji tradicionalno na Šubićevcu daju brojnu i glasnu podršku svojim ljubimcima.

A da nema posebnih mjera koje sa sobom nosi proglašenje ove utakmice "visokorizičnom", vjerojatno bi i stadion bio ispunjen do posljednjeg mjesta. No to je neka posve druga priča koja nema veze sa sportom i nogometom, priča koja se na žalost ponavlja iz sezone u sezonu, ne samo na Šubićevcu.

Bilo kako bilo, susjedski derbi odigrat će se u petak od 20 sati, a trener Hajduka Valdas Dambrauskas je u razgovoru s klupskim djelatnicima koji je odaslan medijima kazao kako očekuje da će njegova momčad biti kompletna.

- Situacija s momčadi je je manje - više dobra. Mikanovića neće biti neko vrijeme i to je poznato, Lovre Kalinić je jučer normalno trenirao i ako se nešto bitno ne promjeni do utakmice on će biti u sastavu. To nam je jako važno, Lovre je naš kapetan. Ostali igrači su za sada zdravi i spremni, ako ne bude nepredviđenih okolnosti i iznenađenja na zadnjem treningu imat ćemo kompletnu momčad na raspolaganju – kazao je trener Hajduka i dodao:

- Na tragu pobjede protiv Slaven Belupa moramo graditi dalje, moramo ta tri boda potvrditi i u Šibeniku, ne smijemo ići ispod tog standarda. Naravno, neće to biti lako, Šibenik ima drugačiju momčad od prošlosezonske, a i tada su nam napravili jako puno problema. Ova utakmica je derbi, bit će teška, borbena, bit će to bitka za svaku loptu, međutim mi se moramo nametnuti kroz posjed, moramo kontrolirati utakmicu, moramo zabiti gol i izboriti pobjedu.

U tekućoj sezoni momčad Šibenika primila je najmanje golova u ligi, sedam iz osam utakmica, a u zadnjem kolu su remizirali u Osijeku.

- Teško je ovu utakmicu gledati u kontekstu drugih utakmica Šibenika, naravno, zbog toga što je ovo ipak lokalni derbi i što utakmice Šibenika s Hajdukom imaju drugačije, posebno značenje. Osjetio sam to prošle sezone kad nas Šibenik nije dočekao u najboljoj formi, no protiv nas su odigrali na maksimumu. Uvjeren sam da će navijači na tribinama i pred televizijom gledati dobru borbu i uživati.

Potvrdio je Dambrauskas i da je visoka pobjeda protiv Slaven Belupa vratila dobru atmosferu u svlačionicu.

- Uvijek je dobro pobijediti, bilo je i više dobrog raspoloženja i više smijeha u svlačionici nakon utakmice, a to je uvijek dobro. Zadovoljan sam zbog broja golova, ali bio bih puno sretniji da smo ih ravnomjernije raspodijelili na oba poluvremena, dva - tri u prvom, a ostale u drugom, a ne da smo ih sve zabili u drugom dijelu, nakon što smo na poluvremenu gubili 0-1. Moramo napraviti određene korekcije za sljedeće utakmice, morali bi biti precizniji i konkretniji u prvom poluvremenu. Visoka pobjeda napunila nas je samopouzdanjem, ali svaka sljedeća utakmica je nova priča. Moramo fizički i mentalno biti potpuno na visini zadatka jer nas čeka potpuno drugačija utakmica. Ritam i nivo igara koji pokazujemo na Poljudu moramo početi prikazivati i na gostovanjima - zaključio je Dambrauskas.

Hajdukovi navijači su dobili 638 ulaznica za istočnu tribinu, veliki broj njih stigao bi i na zapadnu tribinu, ali im je zabranjeno! Šibenik je u dogovoru s policijom odlučio kako će na Zapad smjeti samo gledatelji s prebivalištem iz šibensko-kninske županije.

Neki su ih prozvali za regionalnu diskriminaciju, a ovo je njihovo priopćenje.

HNK Šibenik kao organizator predmetne utakmice dužan je poduzeti sve moguće sigurnosne mjere kako bi se izbjegli neredi navijača te sukob konfrontirajućih navijačkih skupina, što bi moglo izravno utjecati na sigurnost ostalih navijača, gledatelja i sudionika nogometne utakmice. S obzirom da stadion Šubićevac ima samo dvije tribine, uprava kluba donijela je mjere radi razdvajanja navijačkih skupina, na što nas obvezuju Zakon o javnom okupljanju, Pravilnik o zaštiti sigurnosti i Protokol o sigurnosti na utakmicama visokog rizika. Sukladno Protokolu o sigurnosti HNK Šibenik i HNK Hajduk su dogovorili raspodjelu ulaznica te je gostujućem klubu pripala cijela istočna tribina, što iznosi 17% ukupnog kapaciteta, o čemu je sklopljen ugovor između dva kluba.

Odluka je donesena nakon ozbiljnog razmatranja ovog sigurnosno-zahtjevnog nogometnog događaja, potencijalnih rizika te mogućnosti ugrožavanja sigurnosti svih sudionika nogometne utakmice. Još jednom naglašavamo kako je HNK Šibenik organizator javne priredbe i na njemu je najveća odgovornost i u tom smislu činimo sve kako bi se spriječio sukob dviju konfrontirajućih navijačkih skupina. Ovim javnim priopćenjem želimo naglasiti kako nam je sigurnost svih koji će nazočiti ovoj utakmici na prvom mjestu, kako gostujućih tako i domaćih navijača i istaknuti činjenicu kako smo gostujućim navijačima omogućili kupnju tri puta više ulaznica nego što je propisano i na taj način demantirati navode koji su se pojavili u javnom prostoru kako se radi o diskriminaciji na regionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. S nestrpljenjem očekujemo trenutak u kojem će se navijačke strasti smiriti do te razine da neće biti potrebe za poduzimanjem mjera sigurnosti ove vrste.

