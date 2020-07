'Nesmotrenost Gojaka nas je oslabila, fizički nismo dobro...'

<p>U 34. kolu HNL-a Hajduk je u nevjerojatnom preokretu slavio protiv Dinama na Maksimiru!</p><p>Poveli su 'modri' dosta rano nakon greške Juranovića kada je zabio Ivanušec, a Juranović je nespretno reagirao i u drugom poluvremenu, no dva gola briljantnog Čuića i autogol Theophilea ipak su prevagnuli. Nakon poraza se oglasio Dinamov privremeni trener<strong> Zoran Mamić</strong>:</p><p>- Nismo sretni kad izgubimo, ali čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. U prvih 20-25 minuta imali smo glavu i rep i na dvije-tri pogreške izgubili smo nit igre i Hajduk je preuzeo kontrolu. Nismo uspjeli to pokriti, ali nesmotrenošću Gojaka dodatno smo se oslabili i cijelo poluvrijeme igrali s igračem manje, što nije jednostavno, pogotovo na kraju sezone - rekao je pa se dotakao problema:</p><p>- Dinamo fizički nije u optimalnom stanju, to je za neku dublju analizu. Hajduk je iskoristio to, puno prijetio iz centaršuta i došao do tri boda.</p><p>Nahvalio je Splićane:</p><p>- Hajduk je stvarno igrao dobro, stvarao nam velike probleme preko bokova, nikako nismo uspijevali pokriti se po pozicijama i to je urodilo njihovim šansama koje su koristili. Ne smijemo živjeti od prošlosti, ono što je bilo jučer, danas ne vrijedi, to je jedini pravi putokaz. Ako ovako nastavimo, brzo će se zaboraviti sve ono što je bilo iza nas.</p><p>Otkrio je i što je Kadzioru:</p><p>- Kadzioru je stradao nos, odveden je u bolnicu, žao mi je zbog toga. Oršić je pokazao dio repertoara koji je pokazao u zadnje dvije godine. Nadamo se da će je uhvatiti u zadnje dvije utakmice, nemamo puno vremena za odmor, počinje prvenstvo već 15. kolovoza i moramo sve to dobro isplanirati.</p><p> </p>