Matjaža Keka čeka veliki posao, Dinamo je u problemima, nije pomogla ni smjena Jovićevića...

U Maksimir su Amera Gojaka došli gledati skauti Fiorentine, Atalante, Evertona. Na Gojakovu žalost, od njega su mogli vidjeti samo dvije velike gluposti. Dva žuta kartona u nekoliko minuta na kraju prvoga dijela

<p>Sve je za Dinamo krenulo sjajno, pogreška Juranovića, gol <strong>Luke Ivanušeca,</strong> vodstvo od 1-0. Činilo se kako se sprema lagana pobjeda u derbiju, a onda su "modri" nestali s travnjaka neko vrijeme.</p><p>Hajduk je uzeo loptu, napadao, zabio, promašivao. Bio je bolji, <strong>Dinamo</strong> nije mogao ništa napraviti. Da nije bilo <strong>Dominika Livakovića, </strong>Hajduk bi vodio već do poluvremena. </p><p>U Maksimir su Amera Gojaka došli gledati skauti Fiorentine, Atalante, Evertona. Na Gojakovu žalost, od njega su mogli vidjeti samo dvije velike gluposti. Dva žuta kartona u nekoliko minuta. Gojak je ostavio svoju momčad na cjedilu. Ostao je Dinamo s deset igrača, a onda se ozlijedio i Damian Kadzior, koji je ove sezone ponajbolji igrač Dinama.</p><p>Poljaka je zamijenio Mislav Oršić, koji je nakon povratka nogometa nakon stanke zbog korona virusa igrao jako loše, ali je protiv Hajduka odigrao odličnih pola sata.</p><p>Zabio je za 2-1, to mu je bio prvi gol nakon 29. veljače. Naravno, tjednima se nije igralo, ali svejedno je Oršićev post bio prilično dug. Za igrača takve klase, previše se čekao gol. No, zabio je protiv najvećeg rivala. Inače, Oršiću je ovo prvi gol u karijeri u derbijima protiv Hajduka. </p><p>Igor Jovićević otišao je s klupe Dinama, u derbiju i u dvije preostale utakmice mijenjat će ga Zoran Mamić. Novog trenera, tko god on bio, čeka puno posla. Matjaž Kek je prvi izbor. Dočekat će ga momčad koja ne izgleda dobro u posljednjih mjesec i pol dana. Očito je da se Dinamo jako muči, a do pretkola u Ligi prvaka su dva mjeseca. Nisu Zagrepčani izgledali dobro pod vodstvom Igora Jovićevića, ali za derbi nije pomogla niti promjena trenera. </p><p>Izgubio je Dinamo od Hajduka, koji izgleda jako loše posljednjih tjedana. Slab je Hajduk bio prije derbija u Maksimiru, ali slab je i Dinamo otkako se nastavilo prvenstvo. Naslov je davno osiguran, ali problemi su veliki. Problemi s formom nekih važnih igrača. </p><p>Vodio je Dinamo 2-1, ali je Hajduk u posljednjih deset minuta zabio dva gola. Tko bi rekao da će "bili" nakon svega slaviti u najvećem derbiju. Zasluženo su pobijedili, Dinamo se što prije mora "razbuditi". </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>