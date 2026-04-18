1. HRL ZA ŽENE

Oslabljeni Bjelovar do pobjede: Oremović vodila rukometašice do slavlja protiv Rudara

Piše Željko Rukavina,
Admiral

Na zagrijavanju uoči utakmice 22. kola 1. HRL za žene trener rukometašica Bjelovara nije mogao računati na gotovo polovicu igračica. S pogledom prema tribinama bjelovarske dvorane, gdje su zbog ozljeda sjedile neke od najboljih igračica, bilo je jasno u kakvim će okolnostima domaće ući u susret. Ni sve one koje su istrčale na parket nisu bile potpuno spremne, već su neke u sastav uvrštene kako bi se popunio zapisnik protiv motiviranog Rudara.

U takvim uvjetima vodila se grčevita borba za svaki pedalj parketa i svaku loptu. U prvih petnaestak minuta gošće su imale minimalnu rezultatsku prednost, no do odlaska na odmor Bjelovar je preokrenuo i poveo 12:10. U redovima Rudara istaknula se Ana Jajčević, koja je zadavala mnogo problema domaćim vratarkama.

U nastavku susreta Bjelovar je zadržao vodstvo te u 49. minuti povećao prednost na 20:15, što je na trenutak stvorilo dojam da će domaće mirno privesti utakmicu kraju. Međutim, gošće iz Labina nisu se predavale – pojačale su ritam i minutu i pol prije kraja, 13. pogotkom Jajčević, smanjile zaostatak na samo jedan gol.

U tim trenucima trener Goran Mrđen pozvao je minutu odmora kako bi smirio svoju ekipu, što se pokazalo ključnim potezom. Trideset sekundi prije kraja, s desnog krila postignut je pogodak za konačnih 24:22, čime su domaće potvrdile pobjedu i osvojile nova dva boda. Navijači su napokon odahnuli i zadovoljni napustili dvoranu.

Domaću momčad predvodila je kapetanica Antonia Oremović s 11 pogodaka, dok su sve igračice zaslužile pohvale za borbenost i doprinos u pobjedi ozljedama desetkovane ekipe. Kod gošći je najefikasnija bila Jajčević s 10 golova.

Ovom pobjedom Bjelovar je zadržao treće mjesto na ljestvici, no ostaje pitanje s kakvim će kadrom trener Mrđen idućeg vikenda gostovati u Zagrebu kod drugoplasirane Lokomotive.

Bjelovar, 18.4.2026. Sportska dvorana Srednjih škola. Gledatelja: 200. Suci: Petričević/Sikavica.

BJELOVAR: Bajan, Krstić, Pokopac 10 obrana, Đurin, Petrić, A.M. Gavrić, Oremović 11 (4), Mrđen 4, Štulina, Mrđen M. Gavrić, Svetec, Cvitanović 5, Wurth, R. Petrović, M. Ćurić, L. Renić 4. Trener: Goran Mrđen.

RUDAR: Žurko, Crnjak 12 obrana, Tomanjik 1, Posavec 1, Basanić 1, Raspudić 3, Jajčević 10 (5), Šverko, Mikolić 1, Šegota 1, Zupčić, Čović, Benazić 2, Đuzel, Domović, Markulinčić 2.

