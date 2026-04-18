Oslabljeni Bjelovar do pobjede: Oremović vodila rukometašice do slavlja protiv Rudara

Na zagrijavanju uoči utakmice 22. kola 1. HRL za žene trener rukometašica Bjelovara nije mogao računati na gotovo polovicu igračica. S pogledom prema tribinama bjelovarske dvorane, gdje su zbog ozljeda sjedile neke od najboljih igračica, bilo je jasno u kakvim će okolnostima domaće ući u susret. Ni sve one koje su istrčale na parket nisu bile potpuno spremne, već su neke u sastav uvrštene kako bi se popunio zapisnik protiv motiviranog Rudara.

U takvim uvjetima vodila se grčevita borba za svaki pedalj parketa i svaku loptu. U prvih petnaestak minuta gošće su imale minimalnu rezultatsku prednost, no do odlaska na odmor Bjelovar je preokrenuo i poveo 12:10. U redovima Rudara istaknula se Ana Jajčević, koja je zadavala mnogo problema domaćim vratarkama.

U nastavku susreta Bjelovar je zadržao vodstvo te u 49. minuti povećao prednost na 20:15, što je na trenutak stvorilo dojam da će domaće mirno privesti utakmicu kraju. Međutim, gošće iz Labina nisu se predavale – pojačale su ritam i minutu i pol prije kraja, 13. pogotkom Jajčević, smanjile zaostatak na samo jedan gol.

Foto: Željko Rukavina/24sata

U tim trenucima trener Goran Mrđen pozvao je minutu odmora kako bi smirio svoju ekipu, što se pokazalo ključnim potezom. Trideset sekundi prije kraja, s desnog krila postignut je pogodak za konačnih 24:22, čime su domaće potvrdile pobjedu i osvojile nova dva boda. Navijači su napokon odahnuli i zadovoljni napustili dvoranu.

Domaću momčad predvodila je kapetanica Antonia Oremović s 11 pogodaka, dok su sve igračice zaslužile pohvale za borbenost i doprinos u pobjedi ozljedama desetkovane ekipe. Kod gošći je najefikasnija bila Jajčević s 10 golova.

Ovom pobjedom Bjelovar je zadržao treće mjesto na ljestvici, no ostaje pitanje s kakvim će kadrom trener Mrđen idućeg vikenda gostovati u Zagrebu kod drugoplasirane Lokomotive.

Bjelovar, 18.4.2026. Sportska dvorana Srednjih škola. Gledatelja: 200. Suci: Petričević/Sikavica.

BJELOVAR: Bajan, Krstić, Pokopac 10 obrana, Đurin, Petrić, A.M. Gavrić, Oremović 11 (4), Mrđen 4, Štulina, Mrđen M. Gavrić, Svetec, Cvitanović 5, Wurth, R. Petrović, M. Ćurić, L. Renić 4. Trener: Goran Mrđen.

RUDAR: Žurko, Crnjak 12 obrana, Tomanjik 1, Posavec 1, Basanić 1, Raspudić 3, Jajčević 10 (5), Šverko, Mikolić 1, Šegota 1, Zupčić, Čović, Benazić 2, Đuzel, Domović, Markulinčić 2.