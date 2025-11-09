Obavijesti

Sport

Komentari 0
OPORAVLJA SE OD OZLJEDE

Osmerostruki prvak Hirscher je odgodio povratak skijanju, ali...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Osmerostruki prvak Hirscher je odgodio povratak skijanju, ali...
Foto: Instagram

Nova skijaška sezona je krenula, ali Marcel Hirscher odlučio je da još nije vrijeme za povratak na stazu. Legendarni skijaš oporavlja se od ozljede koljena, ali njegova ekipa ima dobre vijesti

Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa, 36-godišnji Marcel Hirscher koji od prošle sezone nastupa za Nizozemsku, još je jednom odgodio svoj povratak na snježne padine.  

Hirscher je u prosincu prošle godine zadobio ozljedu križnih ligamenata te se skijaškim treninzima vratio u rujnu planiravši nastup u veleslalomu u Soeldenu na otvaranju nove sezone prije dva tjedna. No, zbog bolesti taj je nastup otpao, a sada je sa svojim timom odlučio kako će propustiti i slalom u finskom Leviju koji je na programu za tjedan dana.

- Sve je stvar osjećaja. Marcel nije odradio niti jedan ljetni trening i mora vidjeti kako će doći do potrebne kilometraže u nogama. Dobra je vijest da je koljeno u odličnom stanju - kazao je izvor iz Hirscherove ekipe za Salzburger Nachrichten.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025