Nova skijaška sezona je krenula, ali Marcel Hirscher odlučio je da još nije vrijeme za povratak na stazu. Legendarni skijaš oporavlja se od ozljede koljena, ali njegova ekipa ima dobre vijesti
Osmerostruki prvak Hirscher je odgodio povratak skijanju, ali...
Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa, 36-godišnji Marcel Hirscher koji od prošle sezone nastupa za Nizozemsku, još je jednom odgodio svoj povratak na snježne padine.
Hirscher je u prosincu prošle godine zadobio ozljedu križnih ligamenata te se skijaškim treninzima vratio u rujnu planiravši nastup u veleslalomu u Soeldenu na otvaranju nove sezone prije dva tjedna. No, zbog bolesti taj je nastup otpao, a sada je sa svojim timom odlučio kako će propustiti i slalom u finskom Leviju koji je na programu za tjedan dana.
- Sve je stvar osjećaja. Marcel nije odradio niti jedan ljetni trening i mora vidjeti kako će doći do potrebne kilometraže u nogama. Dobra je vijest da je koljeno u odličnom stanju - kazao je izvor iz Hirscherove ekipe za Salzburger Nachrichten.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+