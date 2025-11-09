Osmerostruki prvak Hirscher je odgodio povratak skijanju, ali...

Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa, 36-godišnji Marcel Hirscher koji od prošle sezone nastupa za Nizozemsku, još je jednom odgodio svoj povratak na snježne padine.

Hirscher je u prosincu prošle godine zadobio ozljedu križnih ligamenata te se skijaškim treninzima vratio u rujnu planiravši nastup u veleslalomu u Soeldenu na otvaranju nove sezone prije dva tjedna. No, zbog bolesti taj je nastup otpao, a sada je sa svojim timom odlučio kako će propustiti i slalom u finskom Leviju koji je na programu za tjedan dana.

- Sve je stvar osjećaja. Marcel nije odradio niti jedan ljetni trening i mora vidjeti kako će doći do potrebne kilometraže u nogama. Dobra je vijest da je koljeno u odličnom stanju - kazao je izvor iz Hirscherove ekipe za Salzburger Nachrichten.