Osmina finala za Zagreb ostaje matematika, ali i nakon SP-a rukomet je napunio Arenu...

Zagreb nije pobijedio Kolstad, osvojio je bod (25-25), koji vjerojatno neće biti dovoljan za šesto mjesto i osminu finala Lige prvaka. Na papiru je Zagreb bio najveći favorit ove sezone, ali pobjedu iz Szegeda nije naplatio protiv Norvežana, koji su prije nekoliko dana prodali Sandera Sagosena i u Arenu stigli bez najveće zvijezde. I pokazali da mogu.

Kao da nije bilo dosta rukometnih drama prošlog mjeseca u Areni s hrvatskom reprezentacijom, pa se samo nastavilo sa Zagrebom. Rukomet je "in", a kada je tako, onda na Zagreb - Kolstad bez problema stigne 13.000 navijača. Da je Zagreb pobijedio, protiv Kielca bi u zadnjem kolu za prolazak Arena bila puna... Ovako, trebat će za to nešto uzeti u Aalborgu sljedećeg tjedna, a to je među nemogućim misijama.

Susret 12. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Kolstada | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb nije bio tako dobar kao prošlog tjedna u Mađarskoj. Je li do umora, lošijeg dana, protivnika... Šteta jer Kolstad je bio protivnik iz kategorije protiv kojega se računalo na bodove. Christian Berge morao je bez Sagosena, još i od ranije ozlijeđenog Johanessena, mijenjati stvari, pa je Lyse, inače lijevi bek, bio u Sagosenovoj ulozi. S Jeppssonom, koji je rešetao s trećeg kata, Norvežani su lagano rješavali obranu Zagreba, u kojoj se i trener Petković mučio da pronađe pravu kombinaciju. Ni 5-1 s Dibirovim naprijed nije zaustavila Skandinavce.

Na lošu obranu nadovezala se posljedično i samo jedna Mandićeva obrana u 20 minuta, loš govor tijela, dva promašaja Dibirova s krila, jedan Glavaša... Beljavski i Srna u napadu su uglavnom rješavali stvari, Srna i Klarica igrali su bez zamjene, Klarica i bez gola u 30 minuta, ali s iznuđenim crvenim kartonom za Kolstadovu obranu bitnog Johannssona zbog udarca laktom u lice.

Zagrebu i Areni trebao je poticaj, dao ga je serijom obrana Ante Grbavac i Zagreb je 12-16 okrenuo u 18-17, prvo vodstvo u 40. minuti. Petković je u igru uključio Kavčiča jer se Srna uhvatio za zadnju kožu i ostao barem odrađivati posao u obrani.

Beljavski je preuzeo odgovornost, Klarica je nastavio odgađati šut preko obrane Kolstada, koji nije dirao vanjsku trojku Jeppsson, Sondena, Lyse, pa se uzdalo i u onu "valjda će se umoriti"...

Grbavac je potpuno ušao u zonu, a Petković izvukao drugog asa Davora Gavrića. Dvaput zaredom hrabro jedan na jedan za 22-19. Zagreb je tražio barem +4, koliko je izgubio u Norveškoj, ali opet došao u situaciju da spašava pobjedu (23-23) u zadnjih pet minuta.

Kolstad je imao napad za dva razlike, obranu Grbavca Beljavski je naplatio golom na prazan gol i dramu u zadnje dvije minute. Glavaš ostaje hladan na sedmercu nakon što je ranije nokautirao Bergeruda i zadnjih 60 sekundi gosti imaju loptu. Slovenski suci puštaju im cijelu minutu u napadu, Grbavac je spasio bod, za pobjedu je nedostajala koja sekunda više...

Zagreb - Kolstad 25-25 (13-16)

Zagreb: Grbavac (12 obrana), Mandić (1 obrana); Hadžić, Walczak, Faljić 1, Klarica 3, Gojun, Srna 3, Molc, Kraljević, Gavrić 2, Dibirov 3, Beljavski 8, Kavčič 1, Glavaš 4

Kolstad: Bergerud (12 obrana), Eggen; Eck Aga, Aalberg 4, Oskarsson B. 1, Sondena 1, Oskarsson A., Gullerud 3, Johansson, Stolefjell, Jeppsson 7, Lyse 5, Hernes Hovde, Gudjonsson 4, Johnsen

Sedmerci: Zagreb 3/3, Kolstad 2/2

Isključenja: Zagreb 6 minuta, Kolstad 10 minuta