Ostao je na jednom golu protiv Hrvatske, ali je režirao preokret

Cristiano Ronaldo četvrti je put igrao protiv Hrvatske, drugi put u nekoj natjecateljskoj utakmici. Zabio nam je samo jednom, 2013. godine kad je Portugal u Ženevi u prijateljskoj utakmici pobijedio 1-0

<p>Za prvo poluvrijeme baš i ne smije biti zamjerki. Naša je obrana dobro čuvala <strong>Cristiana Ronalda,</strong> igrao je na lijevoj strani, išao je na Josipa Juranovića, a bivši kapetan Hajduka ga je dobro zatvarao.</p><p>Dobro se nadopunjavao s Lovrenom i Škorićem u čuvanju ponajboljeg igrača svijeta. Tek je u završnici prvoga dijela igrač Juventusa dobio malo više prostora i odmah je sjajno dodao za dobru priliku <strong>Portugala.</strong></p><p>Prvo je poluvrijeme bilo dobro, ali je u nastavku Ronaldo bio puno opasniji. On je režirao preokret europskog prvaka. Marko Rog ga je zaustavio prekršajem s leđa i za to je dobio drugi žuti karton. Bio je to detalj koji je Portugalce vratio u utakmicu. Nakon toga su poveli 2-1, a na kraju su i pobijedili 3-2 golom u 90. minuti.</p><p>Da stvar bude gora, Ronaldo je pucao slobodnjak, <strong>Dominik Livaković</strong> je dobro obranio, ali lopta se odbila Portugalcima koji su zabili. Nakon toga je Ronaldo dobio žuti karton zbog simuliranja.</p><p>Jednom ga je za dres čak povukao i <strong>Luka Modrić</strong>, bivši suigrač iz <strong>Real Madrida, </strong>Lovren ga je u jednom duelu pogodio rukom u glavu, pa je ostao ležati, a još je jednom tražio penal, a tad mu je Modrić rukom pokazivao da ustane.</p><p>Cristiano Ronaldo četvrti je put sad na Poljudu igrao protiv Hrvatske, drugi put u nekoj natjecateljskoj utakmici. Zabio nam je samo jednom, 2013. godine kad je Portugal u Ženevi u prijateljskoj utakmici pobijedio 1-0. Zabio nam je tada lijevom nogom, Subašić je bio nemoćan nakon akcije koju je Cristiano i sam započeo.</p><p>Sad nam nije zabio, nije odigrao neku posebno veličanstvenu utakmicu, ali bio je dobar, na trenutke i jako dobar. U prvome poluvremenu je bio slabiji, imao je samo jedan pokušaj glavom, ali se u nastavku razigrao. Bio je puno bolji.</p><p>Ostao je Ronaldo na 102 gola u 170 utakmica za Portugal. On je tek jedan od dva igrača, koji su u povijesti zabili sto i više golova igrajući za reprezentaciju. Rekorder je Ali Daei, koji je za Iran zabio 109 golova. Ne sumnjamo kako će ga Ronaldo dostići i prestići, ali bitno da nije zabio Hrvatskoj. </p><p> </p>