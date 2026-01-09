Hrvatski pivot Veron Načinović od ljeta je član njemačkog Kiela: 'Imamo kvalitetu za napraviti velike stvari na Europskom prvenstvu...'
'Ostavio sam Duvnjaka u klubu. Čudno mu je što nije s nama...'
Hrvatski rukomet ne može bez "diva" iz loze Načinović. Nekada je tu bio Alvaro (59), član legendarne generacije, koja je 1996. u Atlanti osvojila olimpijsko zlato, a sada je tu njegov nasljednik, sin Veron (25). Nije nikome svejedno kada ga dočeka "mrga" od 204 centimetra i 103 kilograma. Baš poput svog oca, Veron je prava pojava na parketu i napast za protivnika u obrani.
