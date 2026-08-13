OŠTRI NAVIJAČI RIJEKE 'Ovo je negledljivo, krvare oči. Strašno'

Rijeka je remijem 1-1 u uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Ilvesa u finskom Tampereu prošla u play-off za Konferencijsku ligu, gdje će je čekati dvostruki okršaj protiv danskog Midtjyllanda. Navijači su, dakako, zadovoljni prolaskom i druge prepreke nakon Derry Cityja, ali teško mogu biti igrom na dalekom sjeveru.

Ovo su neki od komentara na službenoj klupskoj stranici na Facebooku:

"Negledljiv nogomet, izgledamo kao da smo skupili igrače na školskom. Kakav god je Sanchez bio, barem smo igrali nogomet, napadali i nismo se bojali nikoga, ovdje se bojimo amatera. Ajme meni kad Midtjylland izađe na Rujevicu..."

"Danas teško, ali svaka čast. Ajmo sljedeći."

"Nisam mislio da ću ostati ovoliko ravnodušan na prolazak Rijeke. Negledljivo i, ono što je najgore, ne vidi se nikakav napredak u igri niti se čini da će do njega doći. Povratkom Janković preuzeo vođenje igre, a Dantas nestao."

"Da je prošle sezone Todorović bio na golu, borili bismo se za prvo mjesto u prvenstvu. Jedina svijetla točka danas, bravo Aleksa!!!"

"Ne znam koja je strategija Keka, ali ovo je strašno."

"Krvare oči od ovakve igre..."

"Cilj opravdava sredstva. Izgleda da je naglasak bio na posjedu i prolasku, a ne ljepoti igre. Podloga na kojoj se stvarno trebaš snaći i izbjeći ozljede. Ipak, od cijele utakmice, jedan jedini konkretni udarac u gol je zabrinjavajuća stvar. Nema Fruka, nema igre."

"Greška je bila otpustiti Sancheza kakve god propuste da je imao, barem smo nešto pokušavali odigrati. Kek je totalni bunker."

"Bravo za prolazak, ovaj nogomet je negledljiv. Mišković je rekao Keku da Sanchez previše rotira, ovaj iz inata uopće ne rotira, a imaš četiri igrača koja ne mogu hodati od 60. minute."