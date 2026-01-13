Osvajač brončane medalje na ZOI tragično preminuo u lavini

Ueli Kestenholz je završio treći u snowboard veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama 1998. u Naganu, kada je taj sport prvi put uvršten u olimpijski program. To natjecanje ostalo je zapamćeno i po slučaju kanadskog pobjednika Rossa Rebagliatija, kojemu se oduzela zlatna medalja nakon pozitivnog testa na kanabis, ali je na kraju zadržao medalju.

Foto: Instagram

Švicarski sportaš nastupio je još dvaput na ZOI, bio je dvostruki prvak X-Gamesa u snowboard krosu i nastavio karijeru u profesionalnim ekstremnim sportovima.

Nesreća se dogodila u nedjelju u dolini Lechenthal u kantonu Valais, kada se iz nepoznatih razloga na nadmorskoj visini od oko 2400 metara aktivirala lavina, priopćila je policija. Kestenholz je bio zatrpan pod snijegom, a preminuo je u bolnici.

Foto: Instagram