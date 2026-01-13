Obavijesti

NESRETNI SLUČAJ

Osvajač brončane medalje na ZOI tragično preminuo u lavini

Švicarski snowboarder Ueli Kestenholz (50), koji je osvojio brončanu medalju na prvom olimpijskom događaju u tom sportu, preminuo je nakon što ga je zatrpala lavina, priopćio je u utorak Švicarski skijaški savez

Ueli Kestenholz je završio treći u snowboard veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama 1998. u Naganu, kada je taj sport prvi put uvršten u olimpijski program. To natjecanje ostalo je zapamćeno i po slučaju kanadskog pobjednika Rossa Rebagliatija, kojemu se oduzela zlatna medalja nakon pozitivnog testa na kanabis, ali je na kraju zadržao medalju.

Švicarski sportaš nastupio je još dvaput na ZOI, bio je dvostruki prvak X-Gamesa u snowboard krosu i nastavio karijeru u profesionalnim ekstremnim sportovima.

Nesreća se dogodila u nedjelju u dolini Lechenthal u kantonu Valais, kada se iz nepoznatih razloga na nadmorskoj visini od oko 2400 metara aktivirala lavina, priopćila je policija. Kestenholz je bio zatrpan pod snijegom, a preminuo je u bolnici.

