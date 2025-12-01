Obavijesti

POD OKRILJEM NOĆI

SRAMOTNO Svastika osvanula na travnjaku Solina! Prvi čovjek grada: 'Mi ovo ne zaslužujemo'

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: Facebook

Iscrtavanje “svastike” na travnjaku NK Solina prijavljeno je MUP-u te se nadam da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno kažnjeni, rekao je čelni čovjek grada Solina Dalibor Ninčević

U jutarnjim satima u ponedjeljak, 1. prosinca, netko je na travnjaku NK Solina iscrtao simbol koji je najviše ostao vezan uz nacističku Njemačku, svastiku, odnosno kukasti križ. Do podneva su reagirali iz kluba i zatrpali dio terena na kojemu je netko skinuo sloj trave u obliku spomenutog simbola, a o svemu se oglasio i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević

"U demokratskom svijetu i društvu u kojem živimo svatko ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, kad to mišljenje promovira totalitarne režime koji su odnijeli milijune života i potiču bilo kakve oblike nasilja, mržnje, netrpeljivosti ili uništenja onda pričamo o nečem sasvim drugom, onda je to za svaku osudu", napisao je na Facebook profilu pa objasnio:

Foto: Facebook

"Iscrtavanje “svastike” na travnjaku NK Solina prijavljeno je MUP-u te se nadam da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno kažnjeni. U ovo Božićno vrijeme morali bi širiti toplinu i ljubav, a ne sijati mržnju i netrpeljivost prema bilo kome. Protiv sam širenja bilo kakvog oblika mržnje i netrpeljivosti, osuđujem svaki pokušaj promoviranja fašizma, nacizma, komunizma i svakog drugog oblika vladanja pod kojim su mučeni i ubijani milijuni nevinih ljudi."

Režimi koji su djelovali u to vrijeme sve su češće tema u hrvatskom društvu, a sličnu situaciju imali smo i na Poljudu prije deset godina kad je netko preko noći nacrtao svastiku na travnjaku. 

"Neka svima nama, posebno mladima, uzor i polazište bude Domovinski rat u kojem je nastala suverena, slobodna i demokratska Hrvatska. Ovako ponašanje pojedinca ili grupe me prvenstveno kao čovjeka rastužuje, ali i sramoti kao gradonačelnika jer naš grad ne zaslužuje sliku koju se na ovakav način šalje", zaključio je Ninčević.

