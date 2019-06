Osvojila Birmingham i preuzela vrh: Barty novi svjetski broj 1

Od kriketa do teniskog broja 1. To je ukratko presjek sportske karijere fascinantne Australke Ashleigh Barty koja je osvajanjem naslova u Birminghamu preuzela vrh svjetskog tenisa! U finalu je pobijedila i rasplakala borbenu Njemicu Goerges sa 2-0 u setovima.

Foto: Reuters

Australka je nakon odlične zemljane sezone nastavila oduševljavati i na travi. Iako jako rijetko udara top spin bekhend, svojim bekhend sliceom namučila je Donnu Vekić, Jennifer Brady, Venus Williams, Barbaru Strycovu i Juliju Goerges. Taj se udarac isticao kao slabija strana Australke, ali neumoljiva Barty je niskim odskocima loptice nakon slicea prisiljavala protivnice na pogreške ili si otvarala odlične prilike na forhendu. Sve je to začinila i odličnim servisima što ju je dovelo do treće titule u tri mjeseca i vrha svjetskog tenisa.

Foto: CARL RECINE

A nakon što je u juniorskoj konkurenciji dominirala tenisom te su joj mnogi predviđali rapidni uspon na vrh, dogodio joj se 'klik' u glavi i 2014. godine odlučila je otići igrati kriket.

- Sva ta putovanja u tim godinama bila su previše za mene. Želim proživjeti život kao sva djevojka i uživati u njemu - rekla je tada australskim medijima Barty koja je bila željna života, a to nije mogla ostvariti uz tenis. Potpisala je za Brisbane Heat i to bez da je ikada trenirala kriket. No svejedno je pokazivala zavidne vještine i formu, ali ipak je tenis previše fali. Godine 2016. odlučila se vratiti u najdraži sport. Malo pomalo probijala se na ljestvici, a te godine je odmah iz kvalifikacija stigla do četvrtfinala Nottinghama gdje je izgubila od Pliškove kao 272. na svijetu. A onda je krenuo njezin strašan uzlet koji je okrunjen sjedanjem na tron svjetskog tenisa.

Barty je u odličnoj formi i spremna je za Wimbledon, a tko zna. Možda nakon juniorskog, uzme i seniorski naslov u All England Clubu.