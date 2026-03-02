Osvojila dvostruko olimpijsko zlato pa odlučila završiti sezonu

Talijanska skijašica Federica Brignone odlučila je ranije okončati ovu sezonu nakon što je na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama na domaćem terenu u Cortini d'Ampezzo osvojila zlata u veleslalomu i superveleslalomu. Nakon što je prošle sezone po drugi put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa, 35-godišnja Brignone doživjela je tešku ozljedu križnih ligamenata koljena tijekom nastupa na talijanskom prvenstvu te joj je čak bio i upitan nastup na ZOI. Uspjela se oporaviti na vrijeme i čudesno osvojiti dva zlata.

- Mislim kako sam u zadnjih nekoliko mjeseci puno tražila od svog tijela. Od prvog dana nakon ozljede moj jedini cilj bio je nastup na Igrama u Cortini. Stoga ću uzeti malu pauzu i onda nastaviti s rehabilitacijom koja je do sada bila forsirana kako bih bila u mogućnosti nastupiti - objavila je Brignone.