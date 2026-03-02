Obavijesti

DOŠLA, POBIJEDILA, OTIŠLA

Osvojila dvostruko olimpijsko zlato pa odlučila završiti sezonu

Piše Bruno Lukas,
Osvojila dvostruko olimpijsko zlato pa odlučila završiti sezonu
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Nezaboravna olimpijska zima Federice Brignone neće se produžiti do posljednjeg dijela kalendara Svjetskog prvenstva

Talijanska skijašica Federica Brignone odlučila je ranije okončati ovu sezonu nakon što je na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama na domaćem terenu u Cortini d'Ampezzo osvojila zlata u veleslalomu i superveleslalomu. Nakon što je prošle sezone po drugi put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa, 35-godišnja Brignone doživjela je tešku ozljedu križnih ligamenata koljena tijekom nastupa na talijanskom prvenstvu te joj je čak bio i upitan nastup na ZOI. Uspjela se oporaviti na vrijeme i čudesno osvojiti dva zlata.

- Mislim kako sam u zadnjih nekoliko mjeseci puno tražila od svog tijela. Od prvog dana nakon ozljede moj jedini cilj bio je nastup na Igrama u Cortini. Stoga ću uzeti malu pauzu i onda nastaviti s rehabilitacijom koja je do sada bila forsirana kako bih bila u mogućnosti nastupiti - objavila je Brignone.

