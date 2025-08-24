Otac Bellingham razljutio se na Niku Kovača i spustio u tunel! Uslijedila je duga rasprava...

Niki Kovaču nije krenulo idealno ove sezone u dortmundskoj Borussiji. Odigrali su "crno-žuti" 3-3 na gostovanju kod St. Paulija i to nakon što su do nekoliko minuta pred kraj vodili 3-1, ali došlo je i do incidenta nakon utakmice, piše Sky Sport.

Naime, Kovač je na poluvremenu izvadio iz igre Jobea Bellinghama i ostavio ga u svlačionici, što je razbjesnjelo njegovog oca i agenta Marka. S majkom Denise pričekao je sina nakon dvoboja u tunelu, a tamo se našao i sportski direktor kluba Sebastian Kehl. Došlo je do duge rasprave između Kehla i Bellinghama, a dan kasnije se Kehl osvrnuo na tu situaciju.

- Svi smo razočarani jučerašnjim rezultatom. Ipak, prostor za igrače kod nas ostaje rezerviran za igrače, trenere i odgovorne osobe, a ne za obitelji i agente. To se više neće ponoviti. O tome smo jasno obavijestili sve uključene strane - rekao je.

Jobe Bellingham je u Borussiju stigao ovog ljeta za 30,5 milijuna eura iz Sunderlanda, a poznat je i po tome što mu stariji brat Jude igra za Real Madrid.