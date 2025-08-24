Obavijesti

NEVOLJE U BORUSSIJI

Otac Bellingham razljutio se na Niku Kovača i spustio u tunel! Uslijedila je duga rasprava...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Otac Bellingham razljutio se na Niku Kovača i spustio u tunel! Uslijedila je duga rasprava...
4
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Svi smo razočarani jučerašnjim rezultatom. Ipak, prostor za igrače kod nas ostaje rezerviran za igrače, trenere i odgovorne osobe, a ne za obitelji i agente. To se više neće ponoviti, rekao je sportski direktor "crno-žutih" Sebastian Kehl

Niki Kovaču nije krenulo idealno ove sezone u dortmundskoj Borussiji. Odigrali su "crno-žuti" 3-3 na gostovanju kod St. Paulija i to nakon što su do nekoliko minuta pred kraj vodili 3-1, ali došlo je i do incidenta nakon utakmice, piše Sky Sport.

Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru 01:32
Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru | Video: čitatelj/24sata

Naime, Kovač je na poluvremenu izvadio iz igre Jobea Bellinghama i ostavio ga u svlačionici, što je razbjesnjelo njegovog oca i agenta Marka. S majkom Denise pričekao je sina nakon dvoboja u tunelu, a tamo se našao i sportski direktor kluba Sebastian Kehl. Došlo je do duge rasprave između Kehla i Bellinghama, a dan kasnije se Kehl osvrnuo na tu situaciju. 

- Svi smo razočarani jučerašnjim rezultatom. Ipak, prostor za igrače kod nas ostaje rezerviran za igrače, trenere i odgovorne osobe, a ne za obitelji i agente. To se više neće ponoviti. O tome smo jasno obavijestili sve uključene strane - rekao je. 

DFB Cup - First Round - Rot-Weiss Essen v Borussia Dortmund
Foto: Teresa Kroeger/REUTERS

Jobe Bellingham je u Borussiju stigao ovog ljeta za 30,5 milijuna eura iz Sunderlanda, a poznat je i po tome što mu stariji brat Jude igra za Real Madrid. 

