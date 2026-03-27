Otac je s Hrvatskom osvojio broncu, a sin vodi BiH na SP! Igraju i bivši mladi 'vatreni'

Nakon 12 godina tame, Bosna i Hercegovina je konačno ugledala svjetlo na kraju tunela. Njihova nogometna reprezentacija je nakon drame jedanaesteraca izbacila Wales (1-1, 4-2) i plasirala se u finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo, gdje će 31. ožujka u Zenici, u grotlu kultnog Bilina polja, ugostiti Italiju. Samo jedanput su "zmajevi" igrali veliko natjecanje, bilo je to 2014. godine na SP-u u Brazilu, a sad imaju veliku priliku izboriti vizu za SAD, Meksiko i Kanadu.

Junak pobjede protiv Walesa bio je Kerim Alajbegović (18), supertalentirani krilni napadač Salzburga, koji je već dogovorio prelazak u Bayer Leverkusen za osam milijuna eura. Asistirao je Edinu Džeki za 1-1 i realizirao posljednji jedanaesterac, no stup reprezentacije su i nama vrlo poznata imena.

Nikola Vasilj (30), golman koji je obranio jedanaesterac u raspucavanju, sin je legendarnog golmana Vladimira Vasilja (50). Kao rezerva Draženu Ladiću i Marjanu Mrmiću, bio je dio legendarne generacija Miroslava Ćire Blaževića koja je osvojila svjetsku broncu 1998. godine u Francuskoj. Otac je osvojio medalju za Hrvatsku i danas je trener golmana kod Ivice Olića u mladoj reprezentaciji, a sin je sad doveo "zmajeve" nadomak Mundijala.

- Sjećam se kad je otac sa Zagrebom postao senzacionalni prvak Hrvatske prekinuvši dominaciju Dinama i Hajduka. Zahvaljujući ocu stao sam među vratnice. Jednostavno sam to zavolio, a on mi nikad nije rekao brani ili budi vratar, jednostavno prepustio je meni da sam odlučim. Njegovi prvi savjeti su mi bili od velike pomoći, a i danas mi puno znače - priznao je Nikola.

Dok je njegov otac bio član Širokog Brijega, Hrvatskog dragovoljca, NK Zagreba, Varteksa, Dinama i Konyaspora, Nikola se kalio u Zrinjskom, Igmanu, pa potom preko Nuremberga i Zorje Lugansk došao u njemački St. Pauli, gdje briljantno brani posljednjih pet godina.

Stup obrane je Nikola Katić (29), danas član Schalkea, a nekad igrač Hajduka, Slaven Belupa i Hrvatske U-21, s kojom je 2019. godine nastupio na Europskom prvenstvu. Dio reprezentacije su i kapetan Rijeke Martin Zlomislić, stoper Stjepan Radeljić, golman Slaven Belupa Osman Hadžikić, a motor veznog reda i dirigent reprezentacije Sergeja Barbareza je Ivan Šunjić (29).

Ovaj veznjak, kojega su "modri" 2018. godine prodali Birminghamu za osam milijuna eura, preporodio se otkako je prije dvije godine stigao u ciparski Pafos. Rodio se u Zenici, ali igrao je za sve mlade hrvatske uzraste, pa i bio kapetan U-21 reprezentacije, no poziv u seniorsku vrstu nikad nije dobio.

Kad ga je Barbarez pozvao u studenome 2024. godine, nije puno razmišljao. Izbornik je u njemu dobio pouzdanog veznjaka koji je nekoć glasio za jednog od najvećih hrvatskih talenata. Htio ga je i Dinamo dovesti zimus kako bi popunio vezni red, no povratak nije zaživio.