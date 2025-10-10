Obavijesti

Otac Laminea Yamala ponovno u centru pažnje: 'Rođen sam da umrem, ne da budem nečiji pas'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Albert Gea

Mounir Nasraoui često je u centru pažnje španjolskih medija zbog svoji kontroverznih i arogantnih stavova, a sad je opet izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama svojim izjavama

Otac mlade Barcelonine zvijezde Laminea Yamala (18) još jednom se našao u središtu pozornosti, nakon objava na društvenim mrežama. Mounir Nasraoui (39) išao je odgovarati kritičarima koji tvrde da njegovo ponašanje na društvenim mrežama šteti sinu. Nasraoui se oglasio putem Instagrama, a njegovi stavovi privukli su pažnju španjolskih medija. 

Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte 05:38
Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte | Video: 24sata/reuters

Prema pisanju španjolske Marce, Yamalov otac najprije je izjavio: 

- Rođen sam da umrem, ne da budem nečiji pas. Moje objave vidi 80 posto ljudi koji me ni ne prate. Ne trebam nikoga, samo blagoslov moje majke - napisao je. 

UEFA Champions League - FC Barcelona v Paris St Germain
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Španjolski mediji izjavu su protumačili kao odgovor na komentare pratitelja koji ga kritiziraju zbog nepromišljenog ponašanja i karakteriziraju kao otvorenu osobu. Nasraoui se osvrnuo na činjenicu da je njegov profil posjetilo čak 80 posto korisnika koji ga ne prate. Otac Barcelonine zvijezde često je glavna tema španjolskih medija, a na dodjeli nagrade Zlatna lopta imao je još jedan incident nakon kojeg se našao u centru pozornosti. 

Foto: Screenshot/Instagram

U trenutku kada je Ronaldinho (45) trebao proglasiti ovogodišnjeg pobjednika, Nasraoui je viknuo "Lamine, u dobru i zlu" te prekinuo tišinu u dvorani. Nakon tog poteza bio je kritiziran od strane španjolskih medija, a negativnih komentara nije izostalo ni na društvenim mrežama. 

- Ne mogu reći da je ovdje riječ o krađi, ali smatram da je pojedincu napravljena moralna šteta. Lamine Yamal je uvjerljivo najbolji igrač na svijetu i to ne govorim zato što je moj sin, već zato što je istina - izjavio je za ESPN nakon što njegov sin nije osvojio Zlatnu loptu.

